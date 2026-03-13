Cómo se aplicará la reducción del DReI para comercios de J. J. Paso
La secretaria de Producción y Empleo de la ciudad de Santa Fe, Rosario Alemán, explicó que el beneficio alcanzará a siete locales afectados por las obras y se otorgará de manera automática durante seis meses.
El beneficio municipal alcanza a siete locales afectados por las obras en la zona.
La Municipalidad de Santa Fe dispuso una reducción del Derecho de Registro e Inspección (DReI) para algunos comercios ubicados sobre calle J. J. Paso, entre Doctor Zavalla y San Lorenzo. La medida surgió como respuesta a las dificultades que atravesaron los locales durante la ejecución de trabajos urbanos que implicaron restricciones en la circulación vehicular y peatonal.
La iniciativa fue aprobada por el Concejo Municipal luego de un mensaje elevado por el Ejecutivo local y contempla una disminución del 50% del tributo durante un período determinado. El objetivo fue brindar alivio fiscal a los comerciantes que registraron una caída en la actividad mientras se desarrollaban las tareas en el sector.
En este marco, la secretaria de Producción y Empleo del municipio, Rosario Alemán, explicó a CyD Noticias que la decisión buscó equilibrar la ejecución de obras con el acompañamiento al sector comercial
La ordenanza establece una condonación del 50% del Derecho de Registro e Inspección para los comercios situados en el tramo intervenido. La funcionaria indicó que la propuesta fue presentada al Concejo Municipal a fines del año pasado.
La reducción abarca seis meses, desde diciembre de 2025 hasta mayo de 2026. Según precisaron desde el municipio, el beneficio se aplicará de manera automática a los contribuyentes alcanzados.
Cómo se aplicarála medida
Para implementar el beneficio se realizó previamente un relevamiento conjunto entre distintas áreas municipales con el objetivo de identificar a los locales comprendidos. “Los comercios ya estaban identificados porque se hizo un trabajo previo con las áreas de Obras Públicas, Poducción y Hacienda para determinar cuáles eran los afectados”, detalló la secretaria.
También explicó qué ocurrirá con quienes ya abonaron el tributo correspondiente a los primeros meses del período contemplado. “Sabemos que el DReI es un impuesto autodeclarativo, con lo cual aquel que ya pagó desde diciembre hasta febrero eso se va a tomar como un crédito fiscal. El 50% de lo pagado se va a utilizar para futuros períodos”, afirmó.
Comerciosalcanzados
El relevamiento municipal determinó que siete establecimientos cumplen con las condiciones para recibir la reducción impositiva. Se trata de locales que efectivamente tributan el Derecho de Registro e Inspección dentro de ese tramo de la calle. “Son siete los que estaban abonando DReI, puede haber otros locales que están exentos o que tienen otras realidades tributarias”, explicó Alemán.
La funcionaria agregó que este tipo de decisiones se analizan de forma particular, dependiendo del impacto que una intervención urbana pueda generar en la actividad económica del área.
La medida obtuvo consenso entre los integrantes del Concejo de Santa Fe.
“Son situaciones específicas que se evalúan caso por caso. Sucedió en su momento también con el socavón de Bulevar y 9 de Julio. No es una medida automática para todas las obras, sino que se analiza el impacto real que pueda tener en los comercios”, concluyó.
La obra en ese tramo de J. J. Paso comenzó en enero de 2025 y tenía un plazo inicial de diez meses. Ajustes en el plan de trabajo y condiciones climáticas extendieron su ejecución, lo que llevó al municipio a implementar esta herramienta de alivio fiscal para los comercios que atravesaron ese período con restricciones en el acceso y la circulación.