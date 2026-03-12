#HOY:

Maximiliano Pullaro
Javier Milei
Colón
Unión
Capibaras XV
Ordenanza

La Municipalidad de Santa Fe eximirá del 50% del DReI a comercios de la Av. J. J. Paso

La iniciativa fue enviada al Concejo Municipal por parte del intendente Juan Pablo Poletti en diciembre. Esta ordenanza aliviará el impacto económico generado por la remodelación de la avenida y beneficiará a locales ubicados entre Dr. Zavalla y San Lorenzo.

La medida de la Municipalidad permitirá a los comerciantes santafesinos afectados por obras en la Av. J. J. Paso acceder a una reducción del 50% en el tributo de Registro e Inspección.. Foto: Archivo / Fernando Nicola.La medida de la Municipalidad permitirá a los comerciantes santafesinos afectados por obras en la Av. J. J. Paso acceder a una reducción del 50% en el tributo de Registro e Inspección.. Foto: Archivo / Fernando Nicola.
Seguinos en
Por: 

El Concejo aprobó este jueves el pedido del intendente Juan Pablo Poletti de reducir el 50% el pago del Derecho de Registro e Inspección (DReI) a los comercios ubicados sobre la avenida Juan José Paso, entre las calles Dr. Zavalla y San Lorenzo, que se vieron afectados por la obra de remodelación que se ejecuta en ese sector de la ciudad.

La ordenanza busca acompañar y aliviar la situación económica de los comerciantes de la zona, quienes durante el desarrollo de los trabajos registraron una disminución en la actividad producto de las restricciones al tránsito vehicular y peatonal que implicó la intervención urbana.

“Escuchamos a los vecinos y nos comprometimos a resolverles el problema. Van a tener mejorada la avenida gracias a la obra del Acuerdo Capital con el Gobierno de la Provincia y, además, no van a pagar el costo que les significó la reducción de la actividad comercial durante los trabajos en la zona”, dijo el intendente Poletti.

Por lo tanto, el beneficio que tendrán los vecinos contempla la reducción del 50% del tributo correspondiente a los períodos comprendidos entre diciembre de 2025 y mayo de 2026 inclusive, alcanzando a los contribuyentes incluidos en el anexo del proyecto de ordenanza enviado al cuerpo legislativo.

En caso de que alguno de los contribuyentes alcanzados ya haya abonado la totalidad del tributo correspondiente a los períodos contemplados, la Municipalidad podrá generar un crédito fiscal a su favor.

Seguinos en
Sobre el Autor

#TEMAS:
Santa Fe Ciudad
Juan Pablo Poletti
Municipalidad de Santa Fe
Concejo Municipal de Santa Fe

Además tenés que leer:

metagoogle
Hemeroteca Digital (1930-1979) - Receptorías de avisos - Administración y Publicidad - Elementos institucionales - Opcionales con El Litoral - MediaKit
El Litoral es miembro de:
adepa.org.ariab.comadira.org.ar
afip.gob.ar
En Asociación con:
la gacetadiario huarpediario el diadiario rio negro