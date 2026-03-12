Ordenanza

La Municipalidad de Santa Fe eximirá del 50% del DReI a comercios de la Av. J. J. Paso

La iniciativa fue enviada al Concejo Municipal por parte del intendente Juan Pablo Poletti en diciembre. Esta ordenanza aliviará el impacto económico generado por la remodelación de la avenida y beneficiará a locales ubicados entre Dr. Zavalla y San Lorenzo.