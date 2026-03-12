La Municipalidad de Santa Fe eximirá del 50% del DReI a comercios de la Av. J. J. Paso

El Concejo aprobó este jueves el pedido del intendente Juan Pablo Poletti de reducir el 50% el pago del Derecho de Registro e Inspección (DReI) a los comercios ubicados sobre la avenida Juan José Paso, entre las calles Dr. Zavalla y San Lorenzo, que se vieron afectados por la obra de remodelación que se ejecuta en ese sector de la ciudad.
La ordenanza busca acompañar y aliviar la situación económica de los comerciantes de la zona, quienes durante el desarrollo de los trabajos registraron una disminución en la actividad producto de las restricciones al tránsito vehicular y peatonal que implicó la intervención urbana.
“Escuchamos a los vecinos y nos comprometimos a resolverles el problema. Van a tener mejorada la avenida gracias a la obra del Acuerdo Capital con el Gobierno de la Provincia y, además, no van a pagar el costo que les significó la reducción de la actividad comercial durante los trabajos en la zona”, dijo el intendente Poletti.
Por lo tanto, el beneficio que tendrán los vecinos contempla la reducción del 50% del tributo correspondiente a los períodos comprendidos entre diciembre de 2025 y mayo de 2026 inclusive, alcanzando a los contribuyentes incluidos en el anexo del proyecto de ordenanza enviado al cuerpo legislativo.
En caso de que alguno de los contribuyentes alcanzados ya haya abonado la totalidad del tributo correspondiente a los períodos contemplados, la Municipalidad podrá generar un crédito fiscal a su favor.