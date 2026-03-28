Se viene otra semana corta, con dos feriados en el cierre

Este lunes comienza en todo el país una nueva semana laboral corta que estará marcada por los feriados del jueves y viernes por la celebración de la Semana Santa, lo que anticipa un movimiento comercial, turístico y gastronómico distinto en diferentes regiones, incluida el área del Gran Santa Fe. La particularidad es que la actividad se retoma tras otra semana atípica: la anterior también estuvo recortada por el feriado nacional del 24 de marzo, por lo que en muchos sectores se acumulan pocos días efectivos de trabajo.
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En el calendario 2026, el descanso se extenderá entre el jueves 2 y el viernes 3 de abril. El primero coincide además con el Día del Veterano y de los Caídos en la Guerra de Malvinas, mientras que el viernes corresponde al tradicional feriado de la celebración religiosa, lo que conforma un fin de semana largo de cuatro días en todo el país.
Este esquema genera un impacto directo en la dinámica comercial y turística de los días previos. En las pescaderías y supermercados del área metropolitana santafesina ya se espera un aumento en la demanda de productos vinculados a la tradición gastronómica de estas fechas. El pescado —en especial variedades como boga, surubí, sábalo o merluza— suele concentrar buena parte de las ventas durante la semana previa al Viernes Santo, jornada en la que muchas familias optan por evitar el consumo de carne roja.
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Al mismo tiempo, el sector turístico espera un movimiento sostenido durante el fin de semana largo, pese al difícil momento económico del país y a que, además, es principio de mes. Desde el ámbito hotelero y gastronómico esperan un incremento de reservas y estadías, impulsadas por escapadas de corta distancia desde ciudades cercanas. En ese marco, el corredor costero, las localidades del departamento Garay y los complejos de cabañas en la región del Gran Santa Fe suelen ser algunos de los destinos más elegidos para descansar o realizar actividades al aire libre.
La combinación de dos semanas consecutivas con menos días hábiles también impacta en la organización de empresas y organismos públicos, que buscan concentrar trámites y gestiones en los primeros días de la semana. Para muchos trabajadores y estudiantes, en tanto, el período se convierte en una oportunidad para tomarse unos días de descanso o realizar viajes breves dentro de la provincia. En el caso de estos últimos, los universitarios tendrán casi nula actividad, debido a las medidas de protesta salariales del sector previstas en el inicio de semana.
De esta manera, la llegada de la Semana Santa no sólo marca una de las celebraciones religiosas más importantes del calendario cristiano, sino que también reorganiza la actividad económica y turística en gran parte del país. En Santa Fe, la expectativa está puesta en que el movimiento de visitantes y el mayor consumo en rubros estacionales permitan dinamizar una semana que, una vez más, tendrá menos días de actividad plena.