215 aniversario de la Revolución de Mayo

Santa Fe organizó una propuesta cultural y gastronómica para el festejo patrio

Con comidas típicas, música en vivo, espectáculos infantiles y feria de emprendedores en el Mercado Norte y la Plaza Constituyentes, la ciudad celebra. La propuesta impulsada por el Municipio reúne gastronomía, cultura y actividades para toda la familia en pleno corazón de la ciudad.