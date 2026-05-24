Con comidas típicas, música en vivo, espectáculos infantiles y feria de emprendedores, el Mercado Norte y la Plaza Constituyentes celebran este domingo el 215° aniversario de la Revolución de Mayo. La propuesta impulsada por el Municipio reúne gastronomía, cultura y actividades para toda la familia en pleno corazón de la ciudad.
Santa Fe organizó una propuesta cultural y gastronómica para el festejo patrio
Con comidas típicas, música en vivo, espectáculos infantiles y feria de emprendedores en el Mercado Norte y la Plaza Constituyentes, la ciudad celebra. La propuesta impulsada por el Municipio reúne gastronomía, cultura y actividades para toda la familia en pleno corazón de la ciudad.
La ciudad de Santa Fe vive este domingo una jornada especial por el 215° aniversario de la Revolución de Mayo con una propuesta cultural y gastronómica en el Mercado Norte y la Plaza Constituyentes. Impulsado por la Municipalidad y el Ente Autárquico Municipal Mercado Norte, el evento “Sabores de Nuestra Historia” se desarrolla de 10 a 17 con comidas típicas, espectáculos infantiles, música en vivo y feria de emprendedores.
La actividad se lleva adelante tanto en el interior del tradicional edificio ubicado en Santiago del Estero y Urquiza como en la plaza lindera. Para facilitar la circulación peatonal y el desarrollo de las actividades, permanece interrumpido el tránsito vehicular sobre Santiago del Estero, entre 4 de Enero y Urquiza, mientras que esta última calle continúa habilitada como vía rápida.
La programación artística comenzaba a las 11 en el Mercado Norte con la actuación del Coro Polifónico Nuestra Señora del Calvario. Luego se presentaban el Payaso Califleto, la Agrupación El Prado con danzas tradicionales y un segmento musical de tango y folclore a cargo de Juan Ballal, Ezequiel Ferrero y Carlos Gandini.
Por la tarde, las actividades continuaban en Plaza Constituyentes con la actuación folclórica de Marcelo Acosta desde las 14 y posteriormente con las bandas de rock nacional Homínidos y Rock de la Aldea. En paralelo, vecinos y visitantes recorren la feria de emprendedores locales instalada en el espacio verde.
“Acompañando en este caso a los gastronómicos y cerrando una semana de mayo muy contentos, este lunes el mercado sale a la calle y se convierte en una fiesta para todo el barrio”, había destacado la secretaria de Producción y Empleo municipal, Rosario Alemán, en la previa del evento. La funcionaria también subrayó la importancia de acompañar a quienes generan desarrollo económico en la ciudad y promover espacios de encuentro comunitario.
En la misma línea, Alemán sostuvo: “Sumamos este año dentro de la Plaza Constituyentes las ferias de emprendedores; invitamos a todos no solamente a comer las cosas ricas, sino también a vivir el folklore y nuestra argentinidad con el locro, el baile y el coro”.
Desde el sector gastronómico del mercado también manifestaron expectativas positivas respecto de la convocatoria. “Trabajamos junto con la Municipalidad para posicionar a este como el gran evento del 25 de Mayo en la ciudad”, señaló Gabriel Martínez, titular del local Almacén de Quesos.
La propuesta incluye una amplia variedad de comidas típicas para consumir en el lugar o llevar. Entre las opciones se destacan locro, empanadas, choripanes, bondiola braseada, parrilla a la estaca y papas fritas. Además, el predio cuenta con espacios para sentarse y disfrutar en familia, junto con inflables y actividades recreativas para los más chicos.