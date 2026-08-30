Proóstico

El frío afloja y la temperatura llegará a 22° este domingo en la ciudad de Santa Fe

La ciudad de Santa Fe transita este domingo con cielo mayormente nublado y una mañana fresca. Según el Servicio Meteorológico Nacional, la temperatura máxima alcanzará los 22°C y durante la noche podrían registrarse lluvias aisladas. El pronóstico extendido anticipa jornadas templadas y con mínimas de entre 10°C y 12°C.