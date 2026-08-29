#HOY:

Maximiliano Pullaro
Juegos Suramericanos 2026
Colón
Unión
Clima

Qué dice el pronóstico de este sábado en la ciudad de Santa Fe

La jornada se presentará con temperaturas agradables, viento moderado y bajas probabilidades de precipitaciones.

Santa Fe tendrá una jornada estable, con temperaturas entre 10° y 19°.Santa Fe tendrá una jornada estable, con temperaturas entre 10° y 19°.
+ Agregar El Litoral en
Agregar a tus medios preferidos en Google
Por: 

Este sábado, la ciudad de Santa Fe tendrá una temperatura mínima de 10° y una máxima de 19°, según los datos del Servicio Meteorológico Nacional.

Las probabilidades de precipitaciones se mantendrán entre 0 y 10% durante el día. El viento soplará con velocidades de entre 7 y 22 km/h, sin ráfagas previstas.

Mirá tambiénCortes programados de luz para este sábado en Santa Fe

Por la tarde se registrará la temperatura más elevada, con una máxima de 19°.

Condiciones estables y temperaturas agradables marcarán la jornada.Condiciones estables y temperaturas agradables marcarán la jornada.

Pronóstico extendido

  • El domingo se presentará con probabilidades de precipitaciones de entre 0 y 40% hacia la noche. Las temperaturas oscilarán entre una mínima de 11° y una máxima de 19°.
  • Luego, el lunes tendrá entre 0 y 10% de probabilidades de precipitaciones. La temperatura mínima será de 12° y la máxima alcanzará los 21°.
  • Finalmente, el martes no se prevén precipitaciones. Las temperaturas irán desde una mínima de 10° hasta una máxima de 21°.
CLIMA EXTENDIDO
+ Agregar El Litoral en
Agregar a tus medios preferidos en Google
Sobre el Autor

#TEMAS:
Servicio Meteorológico Nacional
Clima en Santa Fe
Santa Fe Ciudad

Además tenés que leer:

metagoogle
Hemeroteca Digital (1930-1979) - Receptorías de avisos - Administración y Publicidad - Elementos institucionales - Opcionales con El Litoral - MediaKit
El Litoral es miembro de:
adepa.org.ariab.comadira.org.ar
afip.gob.ar
En Asociación con:
la gacetadiario huarpediario el diadiario rio negro