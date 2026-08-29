La Empresa Provincial de la Energía (EPE) informó que este sábado 29 de agosto habrá interrupciones programadas del servicio eléctrico en distintos sectores de la ciudad de Santa Fe. Los cortes se realizarán durante la mañana y responden a trabajos de mantenimiento y retiro de líneas.
Cortes programados de luz para este sábado en Santa Fe
La Empresa Provincial de la Energía realizará interrupciones programadas del servicio eléctrico por tareas de mantenimiento y retiro de líneas en varias zonas de la ciudad.
Las tareas se desarrollarán en diferentes horarios y afectarán a zonas delimitadas por distintas calles y avenidas de la ciudad. La EPE recomienda a los usuarios de los sectores alcanzados tomar las previsiones necesarias durante el período en que se realicen los trabajos.
Cortes programados en Santa Fe
De 7:30 a 10:30
Zona comprendida por Córdoba, Marcial Candioti, Luciano Molina y Sarmiento.
Motivo: retiro de línea.
De 8 a 12
Zona comprendida por J. J. Paso, Independencia, Rodríguez Peña y Dr. Zavalla.
Motivo: mantenimiento.
De 9 a 13
Zona comprendida por San Juan, 3 de Febrero, Jujuy y gobernador Freyre.
Motivo: mantenimiento.
De 10:30 a 12:30
Zona comprendida por avenida Facundo Zuviría, San Lorenzo, Castelli y Cassanello.
Motivo: retiro de línea.
La EPE recordó que los trabajos programados pueden suspenderse o reprogramarse en caso de que las condiciones climáticas no permitan llevarlos adelante.