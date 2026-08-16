Tras la concreción del acuerdo entre la Municipalidad y vecinos de barrio Roma para avanzar en obras de saneamiento cloacal mediante el sistema de contribución de mejoras, vecinos de barrio Los Hornos solicitaron al municipio una reunión para conocer detalles del funcionamiento del Fondo Solidario de Cloacas, con la intención de finalizar trabajos proyectados y abandonados por el Estado Nacional.
B° Los Hornos: los vecinos pretenden pagar la obra inconclusa de cloacas
El Municipio avanza con vecinos en un proyecto para ampliar la red de cloacas. Es una modalidad similar a la acordada en barrio Roma. La obra quedó frenada cuando asumió Milei.
Este primer avance contó con la participación del gerente de Coordinación de Proyectos Estratégicos, Carlos Suárez, quien dio más detalles: “Los vecinos, a partir de las noticias periodísticas donde vieron que reactivamos la utilización del Fondo Solidario de Cloacas, nos plantearon una reunión porque, por supuesto, quieren el servicio y quieren que, en definitiva, lo que en su momento se había comprometido se lleve adelante”, expresó.
Durante el encuentro, realizado en la vecinal del barrio, funcionarios municipales repasaron cómo funciona el Fondo, despejaron dudas, y consultaron la anuencia de los vecinos para realizar las obras: “Incorporar el fondo en este mecanismo de obra significa una contribución de mejoras, es decir, que los vecinos tienen que hacer un aporte, por lo cual tenemos que obtener determinadas mayorías. La idea de esta reunión fue empezar a dialogar sobre esto para avanzar en dotar a otro sector del barrio de este vital servicio”, dijo Suárez.
A partir de este primer encuentro, tanto el municipio como vecinalistas acordaron avanzar en la concreción de un nuevo proyecto que se pueda incorporar al sistema cloacal ya existente. Esta propuesta definirá concretamente el área y la cantidad de vecinos que se verán beneficiados con la incorporación del servicio.
El Fondo Solidario de Cloacas es una herramienta que se nutre del aporte de los santafesinos que ya gozan del servicio para financiar la expansión de la red a zonas que no lo tienen. Estos aportes se suman a los aportes económicos del municipio y de los propios beneficiarios, además de los materiales provistos por Aguas Santafesinas S.A. Además, el mecanismo supone que los vecinos comiencen a pagar la obra una vez finalizada, además de contar con una exención del canon de servicio de ASSA durante 18 meses.
“El Fondo Solidario de Cloacas aparece como una herramienta muy virtuosa, que prevé la participación de las diferentes partes y partes involucradas en esto. Es una herramienta que, en un contexto de dificultad económica, permite pensar que podemos avanzar en este tipo de obras”, aseguró Suárez.