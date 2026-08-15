La Municipalidad realizó esta semana un gran operativo de limpieza de un basural a cielo abierto de grandes dimensiones en la intersección de las calles Gorostiaga y Dr. Zavalla, en barrio Los Hornos. Durante una jornada intensiva coordinada por la Dirección de Higiene Urbana, se retiraron un total de 136.700 kilos de basura (136,7 toneladas) mediante 30 viajes al Relleno Sanitario, restituyendo así la salubridad y la transitabilidad en el sector.
Retiraron 137 toneladas de basura que impedían el tránsito en barrio Los Hornos
El operativo de la Municipalidad, coordinado por la Dirección de Higiene Urbana, permitió liberar la circulación en las calles Gorostiaga y Dr. Zavalla, tras una jornada intensiva de limpieza.
El subsecretario de Desarrollo Sustentable, Jonatan Canavese, explicó que las tareas principales se concentraron el día martes, entre las 7 y las 17 horas, mediante un gran operativo motivado por el constante pedido de la vecinal y los vecinos, y que los trabajos continuarán de manera periódica. En este sentido, remarcó que la acumulación de desechos había llegado a un punto crítico al obstaculizar el tránsito sobre calle Gorostiaga y bloquear la calzada de calle Zavalla hacia el norte.
Respecto del despliegue técnico y humano, el funcionario puntualizó que la intervención contó con la participación de 22 operarios, 4 máquinas retropalas y 8 camiones, complementados por el trabajo conjunto de la Guardia de Seguridad Institucional (GSI) y la Dirección de Acción Social.
Sobre los resultados alcanzados, Canavese enfatizó: “Estamos contentos con el resultado, pero también creemos que hay que apelar al mensaje de que dejemos de tirar basura ahí, porque quienes lo hacen son personas de paso en camionetas, camiones y empresas. Es una calle y, como cualquier calle de la ciudad, debe ser respetada”.
Generar conciencia ciudadana
Asimismo, el subsecretario señaló que el municipio reforzará las medidas sancionatorias y preventivas. Por un lado, a través del Programa de Educación Ambiental, se buscará generar conciencia sobre las consecuencias de estas acciones, al tiempo que se labrarán las multas correspondientes a los infractores que sean identificados.
En esa línea, celebró la colaboración de la ciudadanía al señalar que “es algo loable que los vecinos defiendan los espacios públicos grabando y filmando a quienes tiran basura, siempre sin ponerse en peligro”.
Trabajo conjunto
Por su parte, el presidente de la Vecinal Los Hornos, Pablo Maldonado, agradeció la respuesta de la Municipalidad ante un reclamo que se le había presentado oportunamente al intendente Juan Pablo Poletti. Maldonado detalló que la problemática abarcaba casi 100 metros sobre calle Gorostiaga y 50 metros sobre Zavalla, afectando directamente el trayecto cotidiano hacia la Escuela Primaria Patricio Cullen y provocando quemas diarias de basura en un sector que carece de veredas.
En relación con las consecuencias ambientales y de infraestructura, el dirigente vecinal advirtió que el volumen de basura superaba los bordes de la calzada y terminaba obstruyendo las bocas de tormenta. Según indicó, esta situación provocaba anegamientos en los días de lluvia y graves riesgos para la salud pública. “Llega un momento que la acumulación de basura es tan grande que la gente empieza a tirar sobre la calle, haciendo el paso intransitable y provocando que los vecinos se inunden cuando llueve”, afirmó.
Finalmente, de cara a la sostenibilidad de la limpieza, tanto la Municipalidad como la vecinal coinciden en planificar intervenciones urbanas que incluyan cartelería, veredas, iluminación y obras que embellezcan calle Gorostiaga para desalentar la formación de nuevos basurales. Al concluir, Maldonado remarcó el compromiso del barrio al manifestar que “ahora el desafío es mantenerlo. Estamos en el centro geográfico de la ciudad y los vecinos merecemos vivir bien”.