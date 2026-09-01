Pronóstico

Martes con neblina por la mañana y sol por la tarde en la ciudad de Santa Fe

La ciudad de Santa Fe comenzó el martes con 12,3°C, cielo cubierto y una humedad del 98%. El Servicio Meteorológico Nacional anticipa una jornada sin lluvias, con neblina durante la mañana y una máxima de 22°C. Cómo seguirá el tiempo hasta el viernes.