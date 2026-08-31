Durante este lunes 31 de agosto, la ciudad de Santa Fe amaneció con un panorama predominantemente gris. Según el reporte elaborado por el Centro de Informaciones Meteorológicas (CIM) de la FICH-UNL, la llegada de aire algo más cálido a la región desestabilizó la masa de aire, favoreciendo la cobertura nubosa sobre toda la zona de influencia.
Cielo cubierto y ambiente inestable en Santa Fe: cómo continuará el tiempo durante la semana
El inicio de la semana se presenta con abundante nubosidad y condiciones inestables en la capital provincial y el área metropolitana. Aunque por el momento las precipitaciones se han hecho esperar, los pronósticos meteorológicos prevén que persista la probabilidad de lloviznas.
Si bien las probabilidades se mantienen bajas, el informe indica que durante lo que resta de la jornada podrían registrarse algunas lluvias débiles y dispersas o lloviznas aisladas. Hacia la tarde o la noche se esperan mejoramientos temporales. En materia de temperaturas, las mínimas registrarán un suave ascenso mientras que las máximas experimentarán un leve descenso, acompañadas por vientos leves a moderados del sector este/sureste que rotarán al sur/sureste.
Qué se espera para el resto de la semana
A diferencia de la inestabilidad actual, el panorama meteorológico cambiará de forma ágil a partir del martes, estabilizándose de manera firme en la región central:
Martes 1° de septiembre: Se anticipa un rotundo cambio con cielo despejado o con leve nubosidad y condiciones firmemente estables. Los vientos soplarán leves del sur/suroeste, rotando al este hacia la tarde. La temperatura mínima descenderá levemente hasta los 11 °C, mientras que la máxima alcanzará los 23 °C.
Miércoles 2 de septiembre: Predominará el cielo despejado o ligeramente nublado con tiempo estable. Los vientos leves a moderados se posicionarán del sector nor/noreste, favoreciendo un ambiente agradable. Las marcas térmicas variarán entre los 11 °C de mínima y los 24 °C de máxima.
Jueves 3 de septiembre: La jornada mantendrá un firmamento mayormente despejado, aunque con momentos de nubosidad variable. Se observará una transición de condiciones algo inestables a relativamente estables, con vientos del sector norte que rotarán al oeste y luego al sur. Se prevé una mínima de 14 °C y una máxima de 21 °C.
De esta forma, el tiempo en la capital santafesina dejará atrás las nubes y la amenaza latente de agua del inicio de la semana para dar paso a un escenario primaveral con sol, marcas térmicas agradables y vientos moderados durante los días subsiguientes.