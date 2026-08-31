Panorama meteorológico

Cielo cubierto y ambiente inestable en Santa Fe: cómo continuará el tiempo durante la semana

El inicio de la semana se presenta con abundante nubosidad y condiciones inestables en la capital provincial y el área metropolitana. Aunque por el momento las precipitaciones se han hecho esperar, los pronósticos meteorológicos prevén que persista la probabilidad de lloviznas.