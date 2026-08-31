El último día de agosto comienza con varios datos que conviene tener en cuenta antes de salir de casa. La ciudad de Santa Fe tendrá una jornada con cielo cambiante y posibilidad de lluvias aisladas durante la mañana, mientras que en las calles habrá intervenciones que pueden generar demoras y modificaciones en los recorridos habituales.
Todo lo que tenés que saber antes de salir de casa este lunes 31 de agosto
En menos de cinco minutos, repasá la información que puede modificar tu rutina este lunes. Hay lluvias aisladas durante la mañana, obras y desvíos en distintos puntos, cortes programados de energía.
También hay cortes programados de energía en distintos sectores de Santa Fe y continúan las obras vinculadas al nuevo Puente Carretero Santa Fe-Santo Tomé.
Clima: una mañana con posibilidad de lluvias y máxima de 21°C
Santa Fe comienza este lunes con 13,6°C, cielo ligeramente nublado y una humedad del 95%. El viento sopla del sudeste a 10 km/h, la presión atmosférica se ubica en 1008,4 hPa y la visibilidad alcanza los 12 kilómetros.
El pronóstico del Servicio Meteorológico Nacional anticipa lluvias aisladas durante la mañana, con una probabilidad de precipitación de entre 10% y 40% y una temperatura cercana a los 14°C.
Durante la tarde, las condiciones tenderán a mejorar. Se espera cielo parcialmente nublado y una temperatura máxima de 21°C, mientras que por la noche el cielo estará mayormente nublado, con una probabilidad de lluvia de apenas entre 0% y 10%.
El viento tendrá una intensidad moderada: soplará del sudeste durante la mañana y rotará al sur durante la tarde y la noche, con velocidades previstas de entre 7 y 22 km/h.
La jornada tendrá 12°C de mínima y 21°C de máxima. El sol salió a las 7:21 y está previsto que se oculte a las 18:46.
¿Conviene salir con abrigo?
Sí. Aunque la temperatura máxima llegará a 21°C durante la tarde, el comienzo del día será fresco y húmedo, con 13,6°C y una humedad elevada. Además, existe posibilidad de lluvias aisladas durante la mañana.
Para quienes salen temprano, conviene llevar un abrigo liviano y, por las condiciones previstas, también contemplar un paraguas.
El pronóstico extendido anticipa mínimas de 10°C y máximas de 21°C para el martes, 12°C y 21°C para el miércoles, y 10°C y 22°C para el jueves.
Tránsito: qué tener en cuenta para moverse por Santa Fe
Las rutas provinciales presentan, en general, tránsito normal y buena visibilidad, aunque hay puntos donde se debe circular con especial precaución por accidentes y obras.
En la RN 11, el dato más importante para quienes se trasladan entre Santa Fe y Santo Tomé está en el Puente Carretero. Por las obras del nuevo puente, funciona un desvío para la mano hacia Santo Tomé a la altura del distribuidor de CILSA.
Durante unos 200 metros, la mano que circula hacia Santa Fe funciona con doble sentido, por lo que se recomienda reducir la velocidad, respetar la señalización y prever demoras. Como alternativa, se puede utilizar la Autopista Rosario-Santa Fe.
Además, desde este lunes cambia el acceso a Santa Fe desde Santo Tomé por avenida 7 de Marzo. Los conductores deberán tomar Macía hasta Colón, girar a la izquierda y acceder al puente por Mitre. La recomendación es calcular algunos minutos adicionales y prestar atención a la señalización.
En la ciudad también hay numerosas intervenciones que pueden complicar la circulación.
Entre ellas se encuentra avenida General López entre San Martín y 25 de Mayo, donde se realizan trabajos de ASSA y hay un socavón. En la intersección de 25 de Mayo con avenida General López se permite el giro a la derecha.
También hay intervenciones en:
Luciano Torrent entre avenida Facundo Zuviría y pasaje Ramón Lassaga.
Chacabuco entre Güemes y Avellaneda.
Alejandro Greca entre Luis Jiménez de Asúa y G. Estévez Boero, en barrio El Pozo.
Uruguay 3048 entre Urquiza y 4 de Enero.
Bulevar Pellegrini 3363 entre San Lorenzo y Saavedra.
San Martín y bulevar Pellegrini.
Entre Ríos entre 1° de Mayo y 4 de Enero.
Santiago de Chile entre General Mosconi y Moreno.
Urquiza y bulevar Pellegrini.
25 de Mayo y bulevar Pellegrini.
Roque Sáenz Peña 2477 entre Tucumán y 1° de Mayo.
En varios de estos sectores hay reducción de calzada, por lo que se recomienda evitar maniobras bruscas y, si es posible, elegir recorridos alternativos.
¿Qué pasa con los colectivos?
Las intervenciones también generan modificaciones temporales en algunos recorridos.
En la zona de Entre Ríos entre 1° de Mayo y 4 de Enero, la línea 16 circula por San Jerónimo, 3 de Febrero y 4 de Enero hasta retomar su recorrido habitual.
En barrio El Pozo hay desvíos para las líneas 2 y 9 por las obras de calle Alejandro Greca. También se modifican recorridos de la línea 16 en la zona de Laprida y Gutiérrez y de la línea 9 en el sector de Roque Sáenz Peña.
Además, hay un dato que los usuarios deben recordar: este lunes vence el atributo de Discapacidad y Acompañante de la tarjeta SUBE, por lo que quienes utilizan ese beneficio deben realizar la revalidación para continuar utilizándolo.
Cortes de luz: los sectores afectados este lunes
La Empresa Provincial de la Energía programó interrupciones durante la jornada por tareas de mantenimiento, reemplazo de infraestructura, retiro de líneas y despeje de electroductos.
En la ciudad de Santa Fe, los cortes previstos son:
8 a 10: Cafferata, Carrasco, Quiroga y Silva.
8:30 a 10:30: Gorriti, Matheu, 4 de Enero y 1° de Mayo.
8:30 a 10:30: Urquiza, Saavedra, JJ Paso y Cabal.
9:30 a 11:30: avenida Perón, pasaje Irala, Luciano Molinas y José Díaz.
9:30 a 11:30: avenida Blas Parera, Tappa, De La Salle y Quiroga.
11:30 a 13:30: Chaco, Alsina, Pandolfo y Callejón Funes.
12:30 a 13:30: avenida Peñaloza, Beruti, Almonacid y Aguado.
La EPE informó que en Santo Tomé, Sauce Viejo y San José del Rincón no figuraban interrupciones programadas para este lunes en su canal oficial. Los trabajos pueden suspenderse si las condiciones climáticas no permiten realizarlos.
Antes de salir de casa: el checklist de este lunes
Antes de cerrar la puerta, conviene repasar:
✅ Clima: 13,6°C al comienzo del día, humedad del 95%, lluvias aisladas posibles durante la mañana y máxima de 21°C.
✅ Abrigo: sí, especialmente si salís temprano.
✅ Tránsito: atención en el Puente Carretero y en las calles con obras y reducción de calzada.
✅ Santo Tomé: tener en cuenta el nuevo desvío en el acceso a Santa Fe.
✅ Cortes de luz: revisar si tu domicilio se encuentra dentro de alguna de las zonas afectadas.
✅ Agua: circular con precaución en sectores donde trabajan cuadrillas de ASSA.
✅ ANSES: DNI terminados en 8 y 9 cobran jubilaciones y pensiones superiores al haber mínimo.
✅ Qué llevar: abrigo liviano y paraguas si vas a permanecer varias horas fuera de casa.
✅ Qué evitar: circular a velocidad elevada en zonas de obras, improvisar desvíos o ignorar las indicaciones de tránsito.
La recomendación del día
Si vas a salir temprano, planificá unos minutos extra para el viaje. La combinación de posibles lluvias durante la mañana, obras en distintos sectores de la ciudad y modificaciones en los accesos puede hacer que los recorridos habituales demoren más de lo previsto.
Para quienes se dirigen hacia Santo Tomé, el Puente Carretero requiere especial atención por el nuevo esquema de circulación. Y si vas a utilizar colectivos, verificá antes de salir que tengas saldo disponible en la SUBE: desde mañana será el único medio de pago habilitado en el transporte público de la ciudad.