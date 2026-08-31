Conocé la información vinculada al tránsito del área metropolitana de la ciudad de Santa Fe y la región.
El tránsito en la provincia de Santa Fe; la información minuto a minuto
Cómo se encuentran los principales accesos y vías de comunicación más importantes de la capital santafesina y la región. Cortes, desvíos y todo lo vinculado a la circulación vehicular.
Cómo se encuentran los principales accesos, las rutas y autopistas que conectan la provincia.
Autopista Santa Fe - Rosario
Se registran bancos de niebla, en varios sectores del corredor. - Circular con precaución
Corte total de tránsito
Accidente grave en el ingreso al puente Rosario - Victoria. Colisionaron un camión con un auto.
Accidentes de tránsito
RP 90: permanece totalmente interrumpido el tránsito a la altura del kilómetro 87, en cercanías de Alcorta, luego de una colisión ocurrida durante la madrugada entre dos camiones y una bicicleta. Como consecuencia del siniestro, falleció el ciclista.
En el lugar trabaja personal del gabinete criminalístico, por lo que se solicita respetar las indicaciones de los desvíos dispuestos por la Guardia Provincial.
RP 1: en horas de la madrugada se produjo una colisión entre una moto y un automóvil a la altura del paraje El Laurel, entre Helvecia y Saladero Cabal. Personal policial realiza tránsito alternado en la zona. Se recomienda circular con suma precaución.
RN AO12: trabajos de reparación y cortes progresivos
En el intercambiador de la RN AO12 y la Autopista Rosario-Buenos Aires se realizan trabajos de reparación de calzada. Debido al avance de las tareas, se efectuarán cortes progresivos en distintos sectores.
Los puestos estarán señalizados con cartelería y banderilleros. Se recomienda prever posibles demoras y respetar las indicaciones del personal vial.
Además, continúa el corte total en la intersección con la RN 34, debido al inicio de trabajos de mantenimiento vial en el tramo comprendido entre Ricardone y Roldán.
Para los vecinos de los barrios ubicados al norte de la A012 se habilitó el camino alternativo paralelo a la ruta, exclusivamente para vehículos livianos. Los vecinos del sector sur pueden ingresar y egresar por la banquina habilitada sobre la A012, también solo para vehículos livianos.
En el caso del tránsito pesado, el acceso al Parque Industrial de Roldán se realiza únicamente por A012 y RN 1V 09.
Está prohibida la circulación de camiones por la A012 entre RN 1V 09 y RN 34, salvo aquellos que se dirijan al Parque Industrial de Roldán. El tránsito liviano puede circular desde RN 1V 09 hasta el final del Parque Industrial.
Puente Carretero Santa Fe-Santo Tomé: nuevo desvío
En la RN 11, debido a las obras de construcción del nuevo puente carretero Santa Fe-Santo Tomé y sus accesos, se encuentra operativo un desvío para la mano hacia Santo Tomé, en la cabecera santafesina, a la altura del distribuidor de CILSA.
En ese sector, la mano que circula hacia Santa Fe funciona temporalmente con doble sentido durante unos 200 metros.
Se solicita extremar la precaución, prever demoras superiores a las habituales y respetar las indicaciones del personal que trabaja en la zona. Como alternativa, quienes puedan hacerlo pueden utilizar la Autopista Rosario-Santa Fe.
Cortes por intervenciones en la vía pública
Av. Gral. López entre San Martín y 25 de Mayo (Obras de Assa y socavón)
Intersección de calle 25 de Mayo con Av. Gral. López, se permitirá el giro a la derecha sobre Av. Gral López
Luciano Torrent entre Av. Facundo Zuviria y Pasaje Ramon Lassaga (08.30 - 16.00 hs)
Chacabuco entre Güemes y Avellaneda (08.00 - 16.00 hs) Obras de ASSA.
Alejandro Greca entre Luis Jimenez de Asua y G. Estevéz Boero - Barrio el Pozo-
Uruguay 3048 entre Urquiza y 4 de Enero (8:30 a 10:00 hs) ASSA
Bv. Pellegrini 3363 entre San Lorenzo y Saavedra mano al Este - (9:30 - 10:30 hs) ASSA
San Martín y Bv.Pellegrini - sentido Sur-Norte (06:00 a 00:00) Colector Gral.
Reducción de calzada
Entre Ríos entre 1ero de Mayo y 4 de Enero (Obras de ASSA.)
Santiago de Chile entre Gral. Mosconi y Moreno (Obras de bacheo municipal)
Urquiza y Bv. Pellegrini (Obras de ASSA)
25 de Mayo intersección con Bv. Pellegrini (cantero central) Obras de ASSA
Luciano Torrent entre Av. Facundo Zuviria y Pasaje Ramon Lassaga (después de las 16.00 hs )
Chacabuco entre Güemes y Avellaneda (después de las 16.00 hs )
Roque Saenz Peña 2477 entre Tucuman y 1era Junta - ASSA.
Uruguay 3048 entre Urquiza y 4 de Enero (10:00 - 13:00 hs) ASSA
Bv. Pellegrini 3363 entre San Lorenzo y Saavedra mano al Este - (10:30 - 13:00 hs) ASSA
9 de Julio y Bv. Pellegrini sentido Sur-Norte (06:00 a 00:00) Colector Gral.
Desvíos de colectivos por intervenciones en la vía pública
Zona afectada: Entre Ríos entre 1ero de Mayo y 4 de Enero
Línea 16 (Ida): de recorrido por San Jerónimo - 3 de Febrero - 4 de Enero a recorrido habitual.
Zona afectada: calle Alejandro Greca entre L. Jimenez de Asua y Estévez Boero - Barrio el Pozo
Líneas 2 (vuelta) y 9 (ida): De recorrido habitual por calle Asua - Rector Cortes Pla - Estevez Boero - Leloir a recorrido habitual.
Líneas 2 (ida) y 9 (vuelta): De recorrido habitual por calle Asua - Rector Cortes Pla - Estevez Boero - Laureano Maradona a recorrido habitual.
Zona afectada: Calle Laprida y Gutiérrez
Línea 16 (Ida): de recorrido habitual por Av. Alte Brown - Bv. Mutis - Laprida a recorrido habitual.
Zona Afectada: Roque Saenz Peña 2477 entre Tucuman y 1era Junta
Línea 9 (ida): de recorrido por calle Roque Sáenz Peña - Tucuman - San José - Mendoza a recorrido habitual.