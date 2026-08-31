Urbanismo

Ciudades azules: cómo repensar Santa Fe para que sea más accesible a las personas con autismo

Menos ruido, recorridos más previsibles, zonas de calma, señalización clara y una iluminación que no abrume. La propuesta de las “ciudades azules” busca incorporar la accesibilidad cognitiva y sensorial al diseño urbano y plantea una nueva manera de pensar plazas, calles, edificios públicos y sistemas de transporte.