La interrupción de una obra de pavimentación en la zona de Santiago de Chile al 1700, en la ciudad de Santa Fe, generó malestar entre vecinos del barrio Alfonso, también conocido como Roque Sáenz Peña. Según denuncian los frentistas, los trabajos quedaron inconclusos hace varias semanas, dejando la calle en condiciones peligrosas y con serias dificultades de circulación.
Obra paralizada y reclamos en Santiago de Chile al 1700 de Santa Fe
Los residentes de la zona manifestaron preocupación por la interrupción de trabajos de pavimentación y las condiciones en que quedó la calle. Denuncian dificultades de circulación, acumulación de barro y elementos expuestos que complican la vida cotidiana y generan riesgos en el sector.
En el lugar se estaba llevando adelante la renovación del pavimento de toda la cuadra, una intervención largamente solicitada por los vecinos debido al deterioro de la calzada. Sin embargo, la obra se detuvo sin aviso, según relatan los residentes.
“Están haciendo el pavimento nuevo acá de toda la cuadra, que me parece genial. Hace mucho tiempo que se venía pidiendo y ya estaba muy roto, prácticamente no se podía pasar. El problema es que quedó todo así”, explicó Pablo, vecino de la zona.
Reclamo por abandono
El principal reclamo de los vecinos apunta a la falta de continuidad de los trabajos y a la ausencia de comunicación oficial sobre la paralización de la obra. Según describen, la intervención quedó detenida en distintas etapas sin explicaciones.
“El problema es que hace acá en esta parte hace dos semanas que rompieron y no vinieron más. La otra parte de la cuadra hace más de 3 semanas que hicieron el pavimento, pero está sin terminar también”, señaló el frentista.
En ese sentido, agregó que la situación se percibe como un abandono: “No es que nadie vino a avisar, no podemos trabajar por X motivo, vamos a venir tal día, es como que la obra quedó abandonada”.
Riesgos, barro y dificultades
La interrupción de los trabajos dejó la calle en condiciones precarias, con barro, pozos y materiales expuestos. Los vecinos advierten sobre el riesgo que esto implica, especialmente para niños y personas mayores.
“El mayor inconveniente es que no podemos ingresar los vehículos a la vivienda y quedaron fierros expuestos. Con la lluvia esto era una pileta de agua, hay fierros grandes con punta, hay muchos chicos que andan en bicicleta y personas mayores que pasan caminando”, advirtió Pablo.
También remarcó las complicaciones para la vida diaria: “Tengo a mi mamá que tiene 87 años, sale a rehabilitación y no hay donde estacionar. Tiene que caminar por todo este barro”.
Problemas de seguridad
La situación también impacta en la seguridad del barrio, ya que algunos vecinos optaron por dejar sus vehículos lejos de sus viviendas para evitar daños o robos.
“Los vehículos los tenemos que dejar por seguridad, los estoy dejando en Avenida Freyre, que son cinco cuadras, caminar de noche hasta acá es bastante complicado”, concluyó el vecino.
Mientras tanto, los frentistas esperan una reactivación de la obra y una respuesta concreta que permita finalizar los trabajos y restablecer la circulación normal en la zona.