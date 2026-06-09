Reclamos vecinales

Obra paralizada y reclamos en Santiago de Chile al 1700 de Santa Fe

Los residentes de la zona manifestaron preocupación por la interrupción de trabajos de pavimentación y las condiciones en que quedó la calle. Denuncian dificultades de circulación, acumulación de barro y elementos expuestos que complican la vida cotidiana y generan riesgos en el sector.