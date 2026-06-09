#HOY:

Maximiliano Pullaro
Javier Milei
Colón
Unión
Reclamos vecinales

Obra paralizada y reclamos en Santiago de Chile al 1700 de Santa Fe

Los residentes de la zona manifestaron preocupación por la interrupción de trabajos de pavimentación y las condiciones en que quedó la calle. Denuncian dificultades de circulación, acumulación de barro y elementos expuestos que complican la vida cotidiana y generan riesgos en el sector.

Calle intervenida donde los trabajos de pavimentación quedaron inconclusos.Calle intervenida donde los trabajos de pavimentación quedaron inconclusos.
+ Agregar El Litoral en
Agregar a tus medios preferidos en Google
Por: 

La interrupción de una obra de pavimentación en la zona de Santiago de Chile al 1700, en la ciudad de Santa Fe, generó malestar entre vecinos del barrio Alfonso, también conocido como Roque Sáenz Peña. Según denuncian los frentistas, los trabajos quedaron inconclusos hace varias semanas, dejando la calle en condiciones peligrosas y con serias dificultades de circulación.

En el lugar se estaba llevando adelante la renovación del pavimento de toda la cuadra, una intervención largamente solicitada por los vecinos debido al deterioro de la calzada. Sin embargo, la obra se detuvo sin aviso, según relatan los residentes.

“Están haciendo el pavimento nuevo acá de toda la cuadra, que me parece genial. Hace mucho tiempo que se venía pidiendo y ya estaba muy roto, prácticamente no se podía pasar. El problema es que quedó todo así”, explicó Pablo, vecino de la zona.

Mirá tambiénComenzó la construcción de los tres nuevos puentes peatonales sobre Aristóbulo del Valle

Reclamo por abandono

El principal reclamo de los vecinos apunta a la falta de continuidad de los trabajos y a la ausencia de comunicación oficial sobre la paralización de la obra. Según describen, la intervención quedó detenida en distintas etapas sin explicaciones.

“El problema es que hace acá en esta parte hace dos semanas que rompieron y no vinieron más. La otra parte de la cuadra hace más de 3 semanas que hicieron el pavimento, pero está sin terminar también”, señaló el frentista.

En ese sentido, agregó que la situación se percibe como un abandono: “No es que nadie vino a avisar, no podemos trabajar por X motivo, vamos a venir tal día, es como que la obra quedó abandonada”.

Riesgos, barro y dificultades

La interrupción de los trabajos dejó la calle en condiciones precarias, con barro, pozos y materiales expuestos. Los vecinos advierten sobre el riesgo que esto implica, especialmente para niños y personas mayores.

“El mayor inconveniente es que no podemos ingresar los vehículos a la vivienda y quedaron fierros expuestos. Con la lluvia esto era una pileta de agua, hay fierros grandes con punta, hay muchos chicos que andan en bicicleta y personas mayores que pasan caminando”, advirtió Pablo.

También remarcó las complicaciones para la vida diaria: “Tengo a mi mamá que tiene 87 años, sale a rehabilitación y no hay donde estacionar. Tiene que caminar por todo este barro”.

Problemas de seguridad

La situación también impacta en la seguridad del barrio, ya que algunos vecinos optaron por dejar sus vehículos lejos de sus viviendas para evitar daños o robos.

“Los vehículos los tenemos que dejar por seguridad, los estoy dejando en Avenida Freyre, que son cinco cuadras, caminar de noche hasta acá es bastante complicado”, concluyó el vecino.

Mientras tanto, los frentistas esperan una reactivación de la obra y una respuesta concreta que permita finalizar los trabajos y restablecer la circulación normal en la zona.

+ Agregar El Litoral en
Agregar a tus medios preferidos en Google
Sobre el Autor

#TEMAS:
Santa Fe Ciudad
Videos
CYD Litoral

Además tenés que leer:

metagoogle
Hemeroteca Digital (1930-1979) - Receptorías de avisos - Administración y Publicidad - Elementos institucionales - Opcionales con El Litoral - MediaKit
El Litoral es miembro de:
adepa.org.ariab.comadira.org.ar
afip.gob.ar
En Asociación con:
la gacetadiario huarpediario el diadiario rio negro