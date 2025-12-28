Qué dice el pronóstico del tiempo para este domingo en Santa Fe

Santa Fe tendrá un domingo nublado, caluroso y con probabilidades de tormentas. Los vientos darán un poco de frescura a una semana calurosa que tendría picos de calor veraniegos.
Tras una semana que pasó por todos los climas, conoce las temperaturas en la ciudad para este domingo.
La temperatura actual, registrada a las 6 de la mañana, marca 22°C, con una humedad del 98% y vientos del este con intensidades de 13 km/h, según informó el Servicio de Meteorológico Nacional (SMN).
El día arrancó con una mínima de 21°C y el termómetro alcanzaría los 30°C durante la tarde.
Los vientos, del norte especialmente, oscilarán entre los 13-22 y 7-12 km/h, dependiendo del horario.
Mañana: El cielo permanecerá nublado, con temperaturas cercanas a los 26°C y vientos del este a 13-22 km/h. Altas probabilidades de tormentas aisladas.
Tarde: La máxima del día llegará a 30°C y estará acompañada de un cielo nublado. Los vientos del norte, con intensidades de 13-22 km/h. Probabilidades varias de tormentas aisladas.
Noche: La temperatura descenderá a 25°C, y los vientos del noreste tendrán intensidades de 7-12 km/h. Probabilidades varias de tormentas.
El lunes tendrá una mínima de 22° y una máxima de 33°. Estará nublado la mayor parte del día. No hay precipitaciones.
El martes tendrá una mínima de 22° y una máxima de 36°. Estará parcialmente nublado la mayor parte del día y noche. No hay precipitaciones.