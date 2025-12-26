#HOY:

Santa Fe: rigen alertas naranja y amarilla por tormentas en toda la provincia

El Servicio Meteorológico Nacional emitió advertencias para este sábado 27 de diciembre. Hay alerta naranja por tormentas fuertes en la región centro, incluyendo Santa Fe Capital, Garay y San Jerónimo. El resto del territorio está bajo alerta amarilla por lluvias intensas y ráfagas de viento.

Tormentas intensas podrían afectar la capital santafesina este sábado
El Servicio Meteorológico Nacional emitió alertas de nivel naranja y amarillo por tormentas fuertes para este sábado 27 de diciembre en la provincia de Santa Fe. La advertencia incluye lluvias intensas, granizo y ráfagas de hasta 90 kilómetros por hora en algunos sectores.

Regiones con alerta naranja: Capital, Garay y San Jerónimo

Los departamentos más comprometidos son Garay, la Capital y San Jerónimo, donde se esperan tormentas de gran intensidad. Se prevén precipitaciones de entre 80 y 110 milímetros, ráfagas que podrían superar los 90 km/h y probable caída de granizo.

El SMN advierte que el fenómeno estará acompañado por abundante caída de agua en cortos períodos, lo que aumenta el riesgo de anegamientos urbanos y rurales. El nivel de alerta naranja implica fenómenos meteorológicos peligrosos para la sociedad.

El SMN advierte por ráfagas que podrían superar los 90 km/h

El resto de la provincia, bajo alerta amarilla

En departamentos como Castellanos, Rosario, San Justo, Vera, San Lorenzo, Las Colonias, entre otros, rige la alerta amarilla por tormentas de variada intensidad. En estas zonas se esperan lluvias de entre 50 y 80 milímetros, con ráfagas que pueden alcanzar los 75 km/h.

También se advierte por actividad eléctrica frecuente, granizo ocasional y acumulados que podrían ser superiores de forma localizada. La alerta amarilla implica fenómenos meteorológicos con capacidad de daño y riesgo de interrupción momentánea de actividades cotidianas.

Santa Fe: rigen alertas naranja y amarilla por tormentas en toda la provincia

Recomendaciones del SMN ante tormentas

Ante el pronóstico, el organismo nacional recomienda no sacar la basura, retirar objetos que puedan obstruir desagües, evitar actividades al aire libre y no refugiarse cerca de árboles ni postes de electricidad. También se aconseja tener una mochila de emergencias preparada con linterna, documentos y un teléfono cargado.

Para quienes estén cerca de espejos de agua, se sugiere mantenerse alejados y evitar permanecer en playas, ríos, lagunas o piletas. En situaciones extremas, es clave mantenerse informado a través de los canales oficiales.

