Temporal

Santa Fe: rigen alertas naranja y amarilla por tormentas en toda la provincia

El Servicio Meteorológico Nacional emitió advertencias para este sábado 27 de diciembre. Hay alerta naranja por tormentas fuertes en la región centro, incluyendo Santa Fe Capital, Garay y San Jerónimo. El resto del territorio está bajo alerta amarilla por lluvias intensas y ráfagas de viento.