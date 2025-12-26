Alerta amarillo por tormentas en Buenos Aires, Córdoba y otras cinco provincias de Argentina

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) volvió a lanzar alertas por diferentes eventos climáticos adversos como tormentas fuertes y posible caída de granizo, fenómenos que impactarán en una gran extensión del territorio nacional durante la jornada de este viernes.
El fenómeno de tormentas, con posible caída de granizo, afectará a regiones del suroeste de la provincia de Buenos Aires, y zonas de La Pampa, Córdoba, San Luis, Mendoza, Jujuy y Salta.
El gráfico de alertas del SMN.
Qué dice el alerta por tormentas fuertes en Buenos Aires
Para esta zona, el SMN indica que el área será afectada por tormentas de variada intensidad, algunas localmente fuertes. Las mismas estarán acompañadas por frecuente actividad eléctrica, granizo ocasional, ráfagas de alrededor de 70 km/h y abundante caída de agua en cortos períodos.
Imagen ilustrativa. Crédito: Guillermo Di Salvatore
Se prevén valores de precipitación acumulada entre 20 y 60 mm, que pueden ser superados en forma puntual.
Recomendaciones del SMN:
Evitar salir.
No sacar la basura y limpiar desagües y sumideros.
Desconectar los electrodomésticos y cortar el suministro eléctrico si ingresa agua