Pronóstico

Viernes con cielo mayormente nublado y posibilidad de tormentas durante la noche en la ciudad de Santa Fe

La jornada comenzó con 17,1°C y cielo algo nublado en la ciudad. Se espera una máxima de 28°C, aunque hacia la noche podrían registrarse tormentas aisladas. El pronóstico anticipa un descenso de temperatura para el domingo.