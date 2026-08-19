La ciudad de Santa Fe comienza este miércoles 19 de agosto con una combinación de humedad, cielo cubierto y distintas intervenciones que pueden complicar la circulación durante la jornada.
Todo lo que tenés que saber antes de salir de casa este miércoles 19 de agosto
En menos de cinco minutos, todo lo que necesitás saber antes de salir de casa: cómo estará el tiempo, qué calles conviene evitar, dónde habrá interrupciones del suministro eléctrico y quiénes tienen pagos disponibles este miércoles.
El dato meteorológico marca una mañana fresca: a las 6 se registraban 9,8°C, con una sensación térmica de 7,7°C, 99% de humedad, viento del sur a 15 kilómetros por hora y una visibilidad de 4,5 kilómetros. El pronóstico anticipa una máxima de 16°C y baja probabilidad de precipitaciones durante el día.
A eso se suman cortes y reducciones de calzada por obras de ASSA y trabajos municipales, además de modificaciones en algunos recorridos del transporte urbano.
Por eso, antes de salir, conviene revisar los principales puntos de esta guía.
Clima: mañana húmeda, cielo nublado y máxima de 16°C
El miércoles comenzó con cielo cubierto y llovizna. Según el pronóstico del Servicio Meteorológico Nacional, la temperatura era de 9,8°C a primera hora, con una sensación térmica de 7,7°C.
La humedad se ubicaba en 99%, el viento soplaba del sur a 15 km/h y la visibilidad era de 4,5 kilómetros.
Durante la mañana se espera neblina y temperaturas cercanas a los 10°C. Por la tarde, el cielo continuará nublado y la temperatura llegará a los 16°C. La probabilidad de precipitaciones se mantiene entre 0 y 10%.
Por la noche, la temperatura rondará los 13°C y el viento rotará al sudeste, con velocidades de entre 7 y 12 km/h.
¿Conviene salir con abrigo?
Sí. La mañana será fresca, con una sensación térmica inferior a la temperatura real y viento del sur. Lo más conveniente es salir con abrigo, aunque durante la tarde las condiciones serán más agradables y la temperatura llegará a 16°C.
El pronóstico extendido anticipa 8°C de mínima y 19°C de máxima para el jueves, mientras que el viernes se esperan 10°C y 17°C. El sábado llegará un nuevo descenso, con 5°C de mínima y 15°C de máxima.
Tránsito: qué calles evitar y dónde habrá desvíos
La circulación en la ciudad tendrá distintos puntos de atención este miércoles por obras y trabajos en la vía pública.
Entre los cortes informados aparecen:
Avenida General López entre San Martín y 25 de Mayo: permanece afectada por obras de ASSA y trabajos vinculados a un socavón. En la intersección con 25 de Mayo se permitirá el giro hacia la derecha sobre avenida General López.
Luciano Torrent entre avenida Facundo Zuviría y Pasaje Ramón Lassaga: intervención prevista de 8.30 a 16.
Chacabuco entre Güemes y Avellaneda: trabajos de ASSA de 8 a 16.
Entre Ríos entre 1° de Mayo y 4 de Enero: reducción de calzada por obras de ASSA.
Santiago de Chile entre General Mosconi y Moreno: reducción de calzada por trabajos de bacheo municipal.
Urquiza y bulevar Pellegrini: reducción de calzada por obras de ASSA.
25 de Mayo y bulevar Pellegrini: intervención en el cantero central.
Alejandro Greca entre Luis Jiménez de Asúa y G. Estévez Boero, en barrio El Pozo: reducción de calzada.
También hay intervenciones previstas en Luciano Torrent y Chacabuco después de las 16.
Si tenés que atravesar alguno de estos sectores, conviene salir con algunos minutos de anticipación y elegir una vía alternativa. La humedad y la visibilidad reducida de las primeras horas también aconsejan circular con mayor precaución.
Colectivos: hay recorridos modificados
Las obras también generan cambios temporales en algunos recorridos.
En Entre Ríos entre 1° de Mayo y 4 de Enero, la línea 16 modifica su recorrido de ida.
En Alejandro Greca, en barrio El Pozo, las líneas 2 y 9 circulan con recorridos alternativos.
También se informó una modificación para la línea 16 en la zona de Laprida y Gutiérrez.
Además, La Boca se encuentra sin servicio, según la información de tránsito disponible durante las primeras horas de este miércoles.
Cortes de luz: los barrios y horarios afectados
La Empresa Provincial de la Energía programó trabajos de mantenimiento y tareas sobre instalaciones eléctricas para este miércoles.
En la ciudad de Santa Fe se informaron los siguientes cortes:
De 8 a 12: Gorriti, Padre Genesio, 1° de Mayo y Dr. Zavalla.
De 8.30 a 12.30: Estrada, Lamadrid, Castelli y J. P. López.
De 9 a 13: Amenábar, Artl, Dr. Zavalla y Arenales.
De 9.30 a 11.30: Echagüe, Riobamba, Pavón y French.
De 11 a 13: avenida Blas Parera, Edmundo Rosas, Silva y Malvinas Argentinas.
La EPE señala que los trabajos programados pueden suspenderse en caso de condiciones meteorológicas adversas y recomienda consultar las actualizaciones oficiales antes de realizar actividades que dependan del suministro eléctrico.
ANSES: quiénes cobran este miércoles
Este miércoles 19 de agosto continúa el calendario de pagos de ANSES.
De acuerdo con la información disponible, cobran prestaciones cuyos beneficiarios tienen DNI terminado en 6, entre ellas jubilaciones y pensiones que corresponden al tramo indicado por el organismo, además de asignaciones.
La información periodística utilizada para esta guía señala también pagos para titulares de AUH, AUE y asignaciones familiares con DNI terminado en 6.
Para evitar confusiones, ANSES recomienda verificar la fecha y el lugar de cobro de manera personalizada en su calendario oficial o a través de mi ANSES. El organismo explica que la consulta se realiza ingresando el número de DNI y seleccionando la prestación correspondiente.
En el caso de la Prestación Alimentar, el cronograma oficial también establece el miércoles 19 de agosto como fecha de cobro para documentos terminados en 6, tanto para AUH como para Asignación por Embarazo.
También puede interesarte: un operativo que depende del tiempo
Este miércoles está previsto que comiencen las tareas para retirar el embalsado de camalotes acumulado en la laguna Setúbal, siempre que las condiciones meteorológicas lo permitan.
El operativo será coordinado por el Ejército Argentino, la Municipalidad de Santa Fe y entidades náuticas. Las tareas están previstas en distintos sectores de la laguna, incluidos los alrededores del Puente Colgante y el Puente Oroño.
El dato es relevante porque el comienzo de las tareas está condicionado precisamente por el estado del tiempo.
Si el tiempo lo permite, comienzan a retirar el embalsado de la laguna Setúbal
Antes de salir: el checklist de Santa Fe
Antes de cerrar la puerta de casa este miércoles, conviene tener en cuenta:
✅ Clima: fresco, húmedo y nublado; 9,8°C a primera hora y máxima prevista de 16°C.
✅ Tránsito: revisar los cortes por obras antes de ingresar al centro.
✅ Cortes de luz: consultar si tu zona está incluida en los trabajos programados.
✅ Agua: tener presentes las zonas donde hay obras de ASSA.
✅ ANSES: si tu DNI termina en 6, revisar la prestación y el lugar de cobro.
✅ Qué llevar: abrigo para la mañana y paraguas por precaución ante la presencia de lloviznas.
✅ Qué evitar: circular a alta velocidad en sectores con visibilidad reducida o calzada húmeda.
✅ Recomendación del día: si vas a moverte por la ciudad, salí unos minutos antes y verificá los cortes de tránsito que puedan afectar tu recorrido.