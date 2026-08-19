Pronóstico

Miércoles con lloviznas, cielo nublado y una máxima de 16°C en la ciudad de Santa Fe

La ciudad de Santa Fe comenzó este miércoles 19 de agosto con 9,8°C, cielo cubierto con llovizna, 99% de humedad y viento del sur. El Servicio Meteorológico Nacional anticipa una jornada mayormente nublada, con una temperatura máxima de 16°C y baja probabilidad de precipitaciones.