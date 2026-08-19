Conocé la información vinculada al tránsito del área metropolitana de la ciudad de Santa Fe y la región.
El tránsito en la provincia de Santa Fe; la información minuto a minuto
Cómo se encuentran los principales accesos y vías de comunicación más importantes de la capital santafesina y la región. Cortes, desvíos y todo lo vinculado a la circulación vehicular.
Cómo se encuentran los principales accesos, las rutas y autopistas que conectan la provincia.
Rutas y accesos de las regiones centro y norte de la provincia de Santa Fe
RP 69-s: corte total entre Moisés Ville y Virginia
La circulación se encuentra interrumpida entre Moisés Ville y Virginia debido al hundimiento de una alcantarilla sobre la calzada.
Vialidad Provincial realiza tareas de reparación y, mientras duren los trabajos, se mantiene un corte total de tránsito en el sector.
Se solicita respetar las indicaciones del personal vial y los desvíos establecidos.
RN A012: corte total en la intersección con RN 34
Continúa el corte total de la RN A012 en la intersección con la RN 34, debido al inicio de las obras de mantenimiento vial entre Ricardone y Roldán.
Para los vecinos de la zona se establecieron desvíos específicos:
Los vecinos del barrio ubicado al norte de la A012 pueden ingresar por el camino alternativo paralelo a la ruta, habilitado únicamente para vehículos livianos.
Los vecinos del barrio ubicado al sur de la A012 tienen ingreso y egreso por la banquina habilitada sobre la A012, también solo para vehículos livianos.
El tránsito pesado podrá acceder al Parque Industrial de Roldán únicamente por A012 y RN 1V 09.
Se encuentra prohibida la circulación de camiones por la A012 entre RN 1V 09 y RN 34, excepto aquellos que se dirijan al Parque Industrial de Roldán.
El tránsito liviano podrá circular desde RN 1V 09 hasta el final del Parque Industrial de Roldán.
Se recomienda respetar las indicaciones del personal vial y prever demoras.
RN 11: trabajos y restricciones de circulación
En la RN 11 se informan trabajos de reparación en el sector de Puerto General San Martín, entre avenida Córdoba y RP 10, en jurisdicción de San Lorenzo.
Según el informe, las tareas contemplan bacheo profundo, fresado, repavimentación y recalce de banquinas.
La información proporcionada indica que la interrupción se realizará entre las 8 y las 18, mientras que fuera de ese horario la circulación será normal para todo tipo de vehículos.
Quedan exceptuados de la restricción el transporte público de pasajeros y los servicios de emergencia y seguridad.
Puente Carretero Santa Fe-Santo Tomé: nuevo desvío
Por la construcción del nuevo puente Santa Fe-Santo Tomé y sus accesos, desde este martes quedó operativo un desvío para la mano hacia Santo Tomé, en la cabecera santafesina, a la altura del distribuidor de CILSA.
La mano que circula hacia Santa Fe funciona como doble sentido durante un tramo de aproximadamente 200 metros.
Ante esta modificación, se recomienda extremar la precaución y prever demoras mayores a las habituales.
Como alternativa, quienes puedan hacerlo tienen la posibilidad de utilizar la Autopista Rosario-Santa Fe.
Obras en rutas provinciales
Además de los cortes puntuales, continúan diferentes obras de pavimentación y repavimentación en rutas provinciales.
Entre los sectores con trabajos de pavimentación se encuentran:
RP 10-s, entre Theobald y RN 9, en el departamento Constitución.
RP 31, entre Tartagal e Intiyaco, departamento Vera.
Calle Piedrabuena, entre RN 9 y RP 21, departamento Rosario.
RP 91, desvío para tránsito pesado de Timbúes, departamento Iriondo.
RP 2, entre San Justo y RP 281, departamento San Justo.
Avenida Circunvalación de Venado Tuerto, entre RN 8 y RN 33.
RP 96, etapa 1, entre Miguel Torres y Chovet.
RP 7-s, entre Venado Tuerto y San Francisco.
También se realizan trabajos de repavimentación en:
RP 10, entre RP 70 y Pilar.
RP 21, entre RN 9 y acceso a Cargill.
RP 13, entre RP 66 y San Jorge.
RP 23 y RP 39, entre el límite con Córdoba y Arrufó.
RP 1, entre Alejandra y el puente sobre el arroyo El Gusano.
RP 5, entre RP 2 y Recreo.
RP 6, entre Gessler y Loma Alta.
RP 41-s, entre Bernardo de Irigoyen y AP-01.
Rotondas y accesos con obras
El informe provincial también registra trabajos en distintas rotondas de la provincia, entre ellas:
RN 8, RN 33, calle Espora y rotonda El Hinojo, en la Circunvalación de Venado Tuerto.
RP 14 y RP 96, en el sector de Miguel Torres-RP 93.
RP 70 y RP 6 Este, en Esperanza.
RP 70 y RP 6 Oeste, en Esperanza.
Avenida Newbery, en el acceso Rosario-Aeropuerto.
RP 13 y RP 66, en Carlos Pellegrini.
RP 39 y RN 34, en Arrufó.
RP 5 y RP 2, en el departamento La Capital.
Obras en puentes
Continúan además diferentes intervenciones sobre puentes y accesos provinciales.
Entre ellas figuran los trabajos en la RP 98-s, sobre el arroyo El Rey y sus aliviadores, en el tramo Moussy-La Sarita; la pavimentación de puentes y rotondas de la tercera vía Reconquista-Avellaneda; y el ensanche de puentes sobre la RP 4, entre Elisa y San Cristóbal.
También se realizan trabajos sobre los puentes de la RP 39 sobre el río Salado, con recomposición de taludes.
En el departamento La Capital continúa la obra del nuevo puente carretero sobre la RN 11 entre Santa Fe y Santo Tomé.
Además, hay intervenciones sobre la RP 32, en los puentes sobre los arroyos Pindó, Quencho y Caree, en el tramo entre RN 11 y Puerto Ocampo.
Recomendación para quienes viajan
La presencia de lluvias y lloviznas deja calzadas húmedas y resbaladizas y banquinas inestables en distintos sectores de las regiones centro y norte.
Antes de emprender un viaje, se recomienda consultar el estado de la ruta, reducir la velocidad, aumentar la distancia con el vehículo que circula adelante y respetar las indicaciones del personal vial.
Accidente en Alem y Calchines.
Chocaron un auto y un camión. Circular con precaución
Atención
Las rutas y accesos de las regiones centro y norte continúan con lluvias y lloviznas que provocan calzadas húmedas y resbaladizas. Disminuir la velocidad, circular con precaución.
Cortes por intervenciones en la vía pública
Av. Gral. López entre San Martín y 25 de Mayo (Obras de Assa y socavón)
Intersección de calle 25 de Mayo con Av. Gral. López, se permitirá el giro a la derecha sobre Av. Gral López
Luciano Torrent entre Av. Facundo Zuviria y Pasaje Ramon Lassaga (08.30 - 16.00 hs)
Chacabuco entre Güemes y Avellaneda (08.00 - 16.00 hs) Obras de Assa.
Reducción de calzada
Entre Ríos entre 1ero de Mayo y 4 de Enero (Obras de ASSA.)
Santiago de Chile entre Gral. Mosconi y Moreno (Obras de bacheo municipal)
Urquiza y Bv. Pellegrini (Obras de ASSA)
25 de Mayo intersección con Bv. Pellegrini (cantero central) Obras de ASSA
Alejandro Greca entre Luis Jimenez de Asua y G. Estevéz Boero - Barrio el Pozo-
Luciano Torrent entre Av. Facundo Zuviria y Pasaje Ramon Lassaga (después de las 16.00 hs )
Chacabuco entre Güemes y Avellaneda (después de las 16.00 hs )
Desvíos de colectivos por intervenciones en vía pública
Zona afectada: Entre Ríos entre 1ero de Mayo y 4 de Enero
Línea 16 (Ida): de recorrido por San Jerónimo - 3 de Febrero - 4 de Enero a recorrido habitual.
Zona afectada: calle Alejandro Greca entre L. Jimenez de Asua y Estévez Boero - Barrio el Pozo
Líneas 2 (vuelta) y 9 (ida): De recorrido habitual por calle Asua - Rector Cortes Pla - Estevez Boero - Leloir a recorrido habitual.
Líneas 2 (ida) y 9 (vuelta): De recorrido habitual por calle Asua - Rector Cortes Pla - Estevez Boero - Laureano Maradona a recorrido habitual.
Zona afectada: Calle Laprida y Gutiérrez
Línea 16 (Ida): de recorrido habitual por Av. Alte Brown - Bv. Mutis - Laprida a recorrido habitual.
La Boca: sin servicio