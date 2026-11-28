Este sábado 28, la ciudad de Santa Fe tendrá una temperatura mínima de 16° y una máxima de 35°, según el pronóstico del Servicio Meteorológico Nacional (SMN).
El calor será protagonista este sábado en Santa Fe con una máxima de 35°
La jornada tendrá temperaturas que oscilarán entre los 16° y los 35°, con cielo sin lluvias y vientos leves que acompañarán las condiciones estables durante todo el día.
Durante la mañana, la probabilidad de precipitaciones será del 0%, al igual que por la tarde y la noche. De esta manera, no se esperan lluvias durante toda la jornada.
En cuanto al viento, durante la mañana soplará del este, con velocidades de entre 7 y 12 km/h. Por la tarde, se mantendrá del este con la misma intensidad, mientras que durante la noche rotará al norte, también con velocidades de entre 7 y 12 km/h. No se esperan ráfagas.
De esta manera, el sábado estará marcado por temperaturas calurosas, con una máxima de 35°, cielo sin precipitaciones y condiciones estables durante toda la jornada, de acuerdo con el SMN.
Pronóstico extendido
- El domingo 29, se espera una mínima de 20° y una máxima de 34°. No se prevén precipitaciones durante toda la jornada. Las temperaturas aumentarán hacia la tarde, cuando se alcanzará una máxima de 34°.
- Luego, el lunes 30 tendrá una mínima de 21° y una máxima de 35°. No se esperan lluvias durante el día y continuará el tiempo caluroso en la ciudad.
- Finalmente, para el martes 1° se anticipa una mínima de 23° y una máxima de 35°. La probabilidad de precipitaciones será de entre el 0% y el 10%, por lo que se prevé otra jornada cálida, con temperaturas elevadas y escasas chances de lluvia.