La Municipalidad de Santa Fe continúa con el monitoreo permanente de la situación hídrica y los operativos de prevención y asistencia a las personas afectadas por la crecida del río Paraná.
Crecida del río Paraná: Santa Fe amplió los módulos en Alto Verde y mantiene la asistencia a 315 evacuados
La Municipalidad de Santa Fe continúa con el monitoreo permanente de la situación hídrica y los operativos de prevención y asistencia a las personas afectadas por la crecida del río Paraná.
Durante la jornada de este viernes, la cantidad de personas alojadas en los Centros de Asistencia Integral se mantiene sin modificaciones respecto del día anterior, con un total de 315. Por otra parte, finalizaron los trabajos de construcción de nuevos módulos habitacionales en Alto Verde, ampliando la capacidad de alojamiento del predio.
La Municipalidad de Santa Fe continúa con el monitoreo permanente de la situación hídrica y los operativos de prevención y asistencia a las personas afectadas por la crecida del río Paraná.
Durante la jornada de este viernes, la cantidad de personas alojadas en los Centros de Asistencia Integral se mantiene sin modificaciones respecto del día anterior, con un total de 315. Por otra parte, finalizaron los trabajos de construcción de nuevos módulos habitacionales en Alto Verde, ampliando la capacidad de alojamiento del predio.
Altura de los ríos
Según los registros de Prefectura Naval Argentina, el río Paraná registra una altura de 5,67 metros en el Puerto de Santa Fe, a las 18 horas. La actual medición está por debajo del nivel de evacuación que oportunamente había superado el Paraná. Por su parte, el río Salado registra una altura de 2,77 metros en Recreo.
Personas asistidas
En el Centro de Asistencia Integral Nº 1 de Alto Verde permanecen alojadas 285 personas, de las cuales 172 son mayores y 113 menores.
En tanto, en el Centro de Asistencia Integral Nº 2 de Colastiné Sur continúan alojadas 30 personas, de las cuales 19 son mayores y 11 menores.
De esta manera, la cantidad total de personas alojadas en ambos centros se mantiene en 315 (191 mayores y 124 menores).
Asistencia y acompañamiento en los centros
Todos los dispositivos de atención y acompañamiento integral continúan operativos en los Centros de Asistencia Integral de Alto Verde y Colastiné Sur, mediante el trabajo articulado de las áreas municipales de Salud, Educación, el Instituto Municipal de Salud Animal (IMUSA) y el COBEM, junto con organizaciones de la sociedad civil y el apoyo del Gobierno de la Provincia.
En el Centro de Asistencia Integral Nº 2 de Colastiné Sur comenzaron los trabajos de acondicionamiento de un espacio recreativo que contará con juegos infantiles, al igual que el ya instalado en el predio de Alto Verde. La iniciativa tiene como objetivo favorecer el encuentro, el juego y el esparcimiento de los niños y niñas alojados.
Por otra parte, la Dirección de Acción Social (DAS) de la Municipalidad continúa con los operativos de asistencia humanitaria destinados a las familias que permanecen en sus hogares en las zonas afectadas por la crecida. Durante la jornada de este viernes, las tareas se desarrollaron en la Vuelta del Paraguayo, mediante la entrega de agua, alimentos y otros elementos de primera necesidad.
Estas acciones se llevan adelante de manera articulada con Defensa Civil de la Provincia y los Bomberos Voluntarios de Las Flores, quienes, con una embarcación del Ministerio de Ambiente de la Provincia, colaboran en las tareas de monitoreo de la situación hídrica y de apoyo logístico para la asistencia a los vecinos.
Continúan los trabajos en los Centros de Asistencia Integral
Durante la jornada de este viernes finalizaron los trabajos de construcción de 10 nuevos módulos habitacionales de la ONG TECHO en el Centro de Asistencia Integral Nº 1 de Alto Verde. De esta manera, el predio cuenta con un total de 89 módulos habitacionales, de los cuales 74 corresponden a TECHO y 15 son plegables.
Con la finalización de estos trabajos, la Municipalidad amplía la capacidad de alojamiento del centro para responder ante eventuales necesidades de traslado de personas afectadas por la crecida del río Paraná.
En tanto, avanzan las tareas en el Centro de Asistencia Integral Nº 3, ubicado en Colastiné Norte. Este fin de semana, llegarán módulos habitacionales TECHO para comenzar con la construcción en el predio. En una primera etapa está contemplado el armado de unos 40 módulos habitacionales.
Trabajos en el sistema de protección hídrica
La Municipalidad continúa con las tareas preventivas y de mantenimiento del sistema de protección hídrica, que incluyen ajustes técnicos y regulaciones en los equipos de bombeo y tableros ya instalados, a fin de optimizar su funcionamiento.
Actualmente, se mantienen activos 35 puntos de operación, entre estaciones de bombeo y compuertas cerradas con equipos de bombeo instalados.
En paralelo, avanzan los preparativos para la instalación preventiva de cuatro equipos de bombeo, dos en la zona portuaria y otros dos en la Costanera, prevista para la próxima semana.
Recomendaciones a la población
La Municipalidad solicita a los vecinos circular con precaución en las zonas costeras, respetar las indicaciones del personal que trabaja en los operativos preventivos y evitar transitar por sectores anegados.
Asimismo, recuerda la importancia de no arrojar residuos en calles, canales o desagües, para evitar obstrucciones que puedan dificultar el escurrimiento del agua.
Ante consultas o situaciones que requieran intervención municipal, los vecinos pueden comunicarse con la línea gratuita de Atención Ciudadana 0800 777 5000.