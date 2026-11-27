En el marco de la emergencia hídrica que atraviesa la ciudad de Santa Fe, el intendente Juan Pablo Poletti mantuvo días atrás una reunión en Buenos Aires con Elkin Velásquez, director regional de ONU-Hábitat para América Latina y el Caribe. Del encuentro también participó la directora de la Agencia de Cooperación, Inversiones y Comercio Exterior (ACICE), Lucila García. Durante la reunión se analizaron alternativas de cooperación y asistencia internacional para atender las consecuencias de la crecida de los ríos Paraná y Salado, así como posibles soluciones habitacionales de mediano y largo plazo.
Emergencia hídrica: Santa Fe gestiona apoyo de la ONU y evalúa relocalizaciones
Frente al avance de las aguas en la capital provincial, se iniciaron gestiones con agencias de Naciones Unidas para evaluar soluciones urbanas sostenibles.
El encuentro estuvo centrado en la resiliencia climática y en la importancia de la planificación urbana para reducir el impacto de las inundaciones, especialmente en los sectores más expuestos a los efectos de las crecidas. En ese sentido, se abordaron tres líneas de trabajo orientadas tanto a la atención de la emergencia actual como a la búsqueda de soluciones sostenibles para la ciudad.
En el corto plazo, se planteó la posibilidad de establecer contactos con la Organización Internacional para las Migraciones (OIM) y la Agencia de la ONU para los Refugiados (ACNUR), a fin de explorar alternativas de asistencia técnica y cooperación en el contexto de la emergencia hídrica.
A mediano plazo, se conversó sobre la posibilidad de impulsar un proyecto piloto de reubicación habitacional duradera para familias que residen en sectores vulnerables del Bañado y Los Alisos. La iniciativa se encuentra en una etapa preliminar de evaluación y apunta a explorar soluciones que permitan reducir la exposición de estas poblaciones a futuras inundaciones.
Finalmente, a largo plazo, se abordó la importancia de desarrollar una estrategia integral de vivienda para Santa Fe, que contemple las características territoriales de la ciudad, la planificación urbana y los desafíos que plantea el cambio climático.
Las conversaciones representan una primera instancia de articulación con organismos internacionales para evaluar posibles mecanismos de cooperación y asistencia. Por el momento, no se han formalizado acuerdos de financiamiento ni compromisos específicos para la ejecución de proyectos.
Estas gestiones se desarrollan mientras la Municipalidad de Santa Fe continúa trabajando en la atención de las personas afectadas por la crecida, con dispositivos de asistencia integral y tareas de prevención y protección hídrica en distintos sectores de la ciudad.