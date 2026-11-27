Durante la tarde de este viernes, un camión chasis perteneciente a una empresa de transporte de neumáticos protagonizó un accidente de tránsito en la ciudad de Santa Fe, cerca de las 18:10.
Un camión perdió el control y chocó contra el guardarraíl en la Circunvalación de Santa Fe
Un transporte de cargas despistó a la altura de la Casa Bomba 6 y dañó el guardarraíl. El tránsito hacia el norte continúa demorado a media calzada en la zona.
El accidente tuvo lugar en la avenida Circunvalación, cerca de la Casa Bomba N° 6, donde el rodado chocó contra el guardarraíl tras perder el control y quedó detenido en la banquina.
De forma preventiva, el conductor fue trasladado al hospital Iturraspe para una revisión médica. Fuentes policiales en el lugar confirmaron que no presentaba lesiones de gravedad.
Por el momento, las causas que ocasionaron el siniestro vial son materia de investigación.
A raíz del siniestro vial, el tránsito vehicular quedó reducido a media calzada sobre la mano hacia el norte, a la altura de la estación de bombeo número 6.
En la zona operaban efectivos policiales a la espera de un auxilio mecánico para remover el rodado accidentado.