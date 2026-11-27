Justicia Federal

Pidieron la detención de una mujer que se llevó ilegalmente a su hija desde Santa Fe a Venezuela

La medida fue solicitada por la Unidad Fiscal de Santa Fe. La madre y la pequeña estuvieron “desaparecidas” por meses hasta que Interpol las halló. La pequeña tenía sólo dos años cuando la mujer la sacó del país sin consentimiento del padre. Hoy tiene 5.