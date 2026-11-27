La Unidad Fiscal Santa Fe del Ministerio Público Fiscal, integrada por el fiscal federal titular Jorge Gustavo Onel y los fiscales coadyuvantes Natalia Elisabet Palacin y Juan Claudio Aguirre, solicitó la detención de una mujer que hizo “desaparecer” a su hija santafesina y se la llevó ilegalmente a Venezuela.
Pidieron la detención de una mujer que se llevó ilegalmente a su hija desde Santa Fe a Venezuela
La medida fue solicitada por la Unidad Fiscal de Santa Fe. La madre y la pequeña estuvieron “desaparecidas” por meses hasta que Interpol las halló. La pequeña tenía sólo dos años cuando la mujer la sacó del país sin consentimiento del padre. Hoy tiene 5.
En el escrito, los representantes del Ministerio Público solicitaron que se convoque a declaración indagatoria a la acusada, cuyas iniciales son F. A. S. por considerarla presunta autora del delito de sustracción, retención y ocultación de un menor de diez años, que contempla penas de cinco a quince años de prisión.
Asimismo, pidieron que se dé intervención a la Defensa Pública Oficial si no nombra abogado particular y se mantengan las medidas de cooperación internacional para resguardar a su hija, quien tenía dos años cuando fue sacada del país por la mamá.
2023
Según la reconstrucción fiscal, el 23 de agosto de 2023 la mujer se retiró de Argentina junto con la niña y su pareja, sin contar con la autorización del padre de la menor, quien había reconocido su filiación en mayo de 2023.
Los informes de la Dirección Nacional de Migraciones y de la Comisión Nacional de Regulación del Transporte indican que no existen registros formales de egreso del territorio nacional ni viajes en transporte automotor interurbano de jurisdicción nacional.
Todo indica que el cruce se produjo por algún paso fronterizo no habilitado o vía que eludió los controles ordinarios.
La investigación comenzó inicialmente en el fuero provincial de Santa Fe a partir de denuncias presentadas en agosto de 2023 y agosto de 2024, y pasó a la órbita federal ante la dimensión internacional del caso y la necesidad de activar mecanismos de cooperación.
Investigación
Para ubicar a la mujer y a la niña, la fiscalía ordenó pericias sobre cuentas de Instagram que arrojaron conexiones de direcciones IP en distintos países de la región en 2023 y en Mato Grosso do Sul, Brasil, hacia fines de 2025.
En marzo de 2026 se solicitó a Interpol una notificación amarilla, en mayo se difundió la búsqueda en medios y en el sitio institucional Fiscales, y tras un mensaje anónimo recibido por el padre a través de Messenger que orientó hacia Barinas, Venezuela, INTERPOL informó el 5 de junio de 2026 la localización de ambas en un domicilio del sector Altamira de esa ciudad.
En esa instancia, autoridades de protección venezolanas entrevistaron a la niña —quien habría referido un abuso sexual en Argentina— y dispusieron su permanencia con la madre bajo seguimiento, aunque luego trascendió de manera informal a través de Interpol que profesionales locales habrían descartado el abuso y evaluado un posible condicionamiento materno.
Pese a que la Cancillería argentina remitió el 10 de agosto de 2026 el pedido de restitución internacional a la Autoridad Central de Venezuela y se admitió la demanda, un correo del 6 de octubre dirigido al abogado del padre indicó que las autoridades venezolanas pedían nuevos datos y fotografías para localizarlas, tras haber alertado previamente sobre una situación de vulnerabilidad.
A ello se suma que la mujer tomó contacto telefónico con la fiscalía en febrero de 2026 y habló con la Defensa Penal Remanente en abril, manifestando que buscaría defensor particular, pero luego no se presentó ni respondió más mensajes al número utilizado.
Para el Ministerio Público, la combinación de una escala penal de cumplimiento efectivo, la salida sin registro migratorio, la falta de domicilio verificable actual y la interrupción del contacto configuran un peligro concreto de fuga que torna insuficiente cualquier medida menos restrictiva y habilita, eventualmente, una notificación roja de Interpol o un pedido de extradición.
En paralelo, la fiscalía subrayó que el deber estatal bajo la Convención sobre los Derechos del Niño, la Ley 26.061 y la Ley 27.148 exige no conformarse con el hallazgo inicial de junio, sino continuar las gestiones internacionales y de cooperación para establecer el paradero efectivo de la pequeña, verificar sus condiciones actuales de cuidado y resguardar su interés superior.
Hasta el momento se desconoce su domicilio y tampoco el padre ha podido revincularse con la nena, quien hoy tiene 5 años.