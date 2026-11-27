El juicio oral y público que busca determinar las responsabilidades de la fiscal Cristina Ferraro y del policía retirado José Julián Nizzo por la desaparición de dinero de la escena del crimen de Hugo Oldani tendrá la próxima semana una serie de testimonios de particular relevancia institucional.
Causa Oldani: cuatro declaraciones de alto impacto político cierran el juicio por la fuga de dólares
El exministro de Seguridad Marcelo Sain y tres fiscales del MPA serán los últimos testigos del debate contra la fiscal Cristina Ferraro y el policía retirado Julián Nizzo. Antes, entre martes y miércoles, desfilará una docena de integrantes de la fuerza provincial.
El miércoles 2 de diciembre deberán comparecer el exministro de Seguridad de Santa Fe, Marcelo Sain, y tres integrantes del Ministerio Público de la Acusación (MPA): el exfiscal Regional Carlos Arietti, su sucesor en ese cargo, Jorge Nessier, y el fiscal de Delitos Complejos, Ezequiel Hernández.
Las cuatro declaraciones marcarán el cierre de la ronda de testimoniales prevista ante el Tribunal Oral Federal de Santa Fe, integrado por los jueces Luciano Lauría -presidente-, José María Escobar Cello y Emilio Rosatti.
La particularidad es que Arietti, Nessier y Hernández fueron ofrecidos por los abogados Néstor y Sebastián Oroño, defensores de Ferraro, mientras que Sain fue propuesto por el Ministerio Público Fiscal. El exfuncionario provincial fue quien presentó la denuncia que dio origen a la investigación federal, en junio de 2020.
La convocatoria de Arietti adquiere especial interés por las referencias que hizo la propia Ferraro durante la primera jornada del debate.
La funcionaria aseguró que había mantenido informado a su entonces superior jerárquico sobre las decisiones que tomó durante las actuaciones posteriores al homicidio y sostuvo que sus intervenciones contaron con su conocimiento y respaldo. Ahora, el exfiscal Regional tendrá oportunidad de dar su versión sobre aquellas comunicaciones.
Una semana de testimonios
La agenda comenzará el martes 1 de diciembre, a las 8, con una extensa nómina de integrantes de la Policía de Santa Fe que participaron de las actuaciones posteriores al homicidio.
Entre los convocados hay personal que intervino en los procedimientos, en las diligencias administrativas y en el relevamiento de la escena, además de efectivos que prestaron declaración ante Asuntos Internos y en los legajos de investigación.
También deberá comparecer un policía que fue investigado en el expediente y respecto del cual se dictó falta de mérito por el delito de desobediencia a un funcionario público. Su testimonio se incorpora a una jornada que permitirá repasar las distintas intervenciones policiales y las órdenes impartidas durante las horas posteriores al asesinato.
El miércoles continuará el desfile de testigos, con integrantes de la fuerza provincial y de la Policía Federal Argentina. Entre estos últimos se encuentra el comisario Eduardo Guillermo Cidré, cuya declaración forma parte de la agenda de esa jornada. También fueron convocados otros efectivos que participaron de las actuaciones y un testigo civil.
La ronda concluirá con las cuatro declaraciones de mayor proyección institucional: Sain y los tres fiscales del MPA. Sus exposiciones podrán aportar elementos para reconstruir las comunicaciones entre las distintas autoridades y el recorrido que tuvo la investigación desde sus primeras horas.
Declaración inicial
El debate comenzó el miércoles 25 de noviembre, a casi siete años del homicidio del empresario. La audiencia inaugural estuvo marcada por los planteos preliminares de las defensas y la extensa declaración de Ferraro, quien rechazó las acusaciones y buscó explicar las decisiones que tomó aquella noche.
Antes de las indagatorias, el fiscal general Martín Suárez Faisal presentó una síntesis de los hechos y de las calificaciones legales atribuidas a los acusados.
Por su parte, Germán Corazza, defensor de Nizzo, solicitó la nulidad del juicio al sostener que su asistido nunca había sido indagado en sede federal. El planteo fue rechazado por el presidente del tribunal, Luciano Lauría, quien consideró que la audiencia imputativa realizada en la Justicia provincial había resguardado el derecho de defensa.
Al momento de declarar, Ferraro fue categórica: “No tenía ni tengo nada que ocultar sobre esas sumas de dinero”. Negó haber ordenado el secuestro de los fondos, autorizado que alguien los retirara o impartido instrucciones para interrumpir la filmación del lugar.
La fiscal explicó que había concurrido a la agencia luego de recibir el aviso sobre un comerciante herido de arma de fuego y que, al llegar, desconocía la existencia de grandes cantidades de dinero. Según relató, fueron otros funcionarios que trabajaban en el lugar quienes le informaron sobre los fondos encontrados durante el relevamiento.
Uno de los pasajes centrales de su exposición estuvo dedicado a Arietti. Ferraro aseguró que sus decisiones fueron tomadas con conocimiento y respaldo del entonces fiscal Regional. Incluso mencionó un mensaje de texto que le habría enviado aquella noche, a las 21.50, para informarle que se encontraba en el hospital Cullen.
También reconoció que no advirtió en ese momento que familiares de Oldani habían retirado dinero de la agencia. Explicó que su atención estaba puesta en asistir a los allegados de la víctima y en investigar el homicidio. “Nuestro rol es asistir a la víctima”, sostuvo al referirse a la situación de la hija del empresario.
El dinero que desapareció
La causa federal se desprendió del homicidio de Hugo Oldani, ocurrido el 11 de febrero de 2020 en su oficina de la Galería Rivadavia, ubicada en La Rioja al 2400. Mientras la Justicia provincial investigaba el asesinato, otra línea judicial comenzó a concentrarse en el destino del dinero que había en la agencia de turismo.
Según las actuaciones federales, familiares y allegados del empresario ingresaron al comercio y retiraron dinero y documentación durante las horas posteriores al ataque. Un peritaje estimó que en el lugar había aproximadamente 1,1 millón de dólares y 3.050.000 pesos.
La salida de esos fondos sin que quedara una constancia formal motivó la denuncia de Sain, entonces ministro de Seguridad, ante la Justicia Federal. La investigación quedó a cargo del exfiscal Walter Rodríguez y puso bajo la lupa el desempeño de Ferraro y de los funcionarios policiales que habían intervenido en el procedimiento.
En junio de 2022 se dispuso el procesamiento de la fiscal, por presunto encubrimiento por favorecimiento real agravado por su condición de funcionaria pública y abuso de autoridad.
La causa atravesó distintas instancias judiciales y tuvo derivaciones administrativas y políticas: Ferraro fue investigada por la Auditoría General del MPA y posteriormente suspendida durante cinco meses por decisión de la Legislatura provincial.
Nizzo, por su parte, llegó al debate por su intervención en la custodia del local. La discusión judicial gira alrededor de las instrucciones impartidas para preservar la escena, el levantamiento de la vigilancia y las circunstancias en las que se produjo la salida del dinero.
Con las declaraciones previstas para la semana próxima, el juicio se encamina hacia los alegatos de clausura, programados para el 14 y 15 de diciembre. El cronograma contempla que el veredicto pueda conocerse el miércoles 16.