Tribunal Oral Federal de Santa Fe

Causa Oldani: cuatro declaraciones de alto impacto político cierran el juicio por la fuga de dólares

El exministro de Seguridad Marcelo Sain y tres fiscales del MPA serán los últimos testigos del debate contra la fiscal Cristina Ferraro y el policía retirado Julián Nizzo. Antes, entre martes y miércoles, desfilará una docena de integrantes de la fuerza provincial.