Dos personas, de 26 y 17 años, fueron aprehendidas durante la madrugada de este viernes en la ciudad de Santa Fe por personal del Comando Radioeléctrico, luego de que los efectivos las interceptaran cuando corrían con bolsas de verduras y constataran que la mercadería había sido sustraída de un garaje cercano.
Robaron papas y calabazas de una verdulería pero la policía los atrapó
Ocurrió durante la madrugada de este viernes. Los ladrones tienen26 y 17 años. La mercadería fue restituida a la víctima, de barrio Los Hornos.
El procedimiento se inició en el marco de un patrullaje preventivo en las inmediaciones de avenida Facundo Zuviría y Boneo. Allí, los agentes advirtieron la presencia de dos hombres que se desplazaban corriendo hacia el norte llevando bolsas con verduras.
Tras iniciar un seguimiento, los efectivos lograron interceptarlos en el cruce de avenida Facundo Zuviría y Espora.
Al identificarlos y realizarles un chequeo preventivo —que no arrojó la presencia de elementos peligrosos—, los policías secuestraron una bolsa con calabazas y otra con papas.
Contradicciones
Consultados inicialmente sobre el origen de los productos, los interceptados sostuvieron que se los habían regalado.
No obstante, ante nuevas preguntas de los uniformados sobre la procedencia de la carga, uno de ellos habría admitido que las verduras habían sido sustraídas de un garaje situado a pocas cuadras.
Con ese dato, el personal policial acudió hasta las inmediaciones de Pasaje Lasaga al 3900, donde dialogó con un trabajador del lugar y le restituyó la mercadería.
Situación
Ambos implicados, de 26 y 17 años, fueron aprehendidos y llevados a la Comisaría 8a, tras pasar por el examen médico legal correspondiente.
Según lo dispuesto por el fiscal interviniente, el menor de edad fue derivado luego a la dependencia asignada para este tipo de casos, mientras continúan las actuaciones de rigor.