Un grave accidente de tránsito ocurrido este viernes por la mañana en el cruce de las rutas provinciales 4 y 6, a la altura de Manucho, en el departamento La Capital, dejó como saldo una mujer fallecida y varias personas heridas.
Fatal accidente en Manucho: una mujer murió en un choque entre un camión y dos autos
El hecho ocurrió cerca de las 8.55, en el cruce de las rutas provinciales 4 y 6. La víctima viajaba en un vehículo de Play Televisión; varias personas sufrieron lesiones.
El siniestro involucró a un camión y dos automóviles. Como consecuencia del fuerte impacto, se desplegó un operativo de emergencia para asistir a las víctimas y realizar las tareas de rescate.
Cómo ocurrió el accidente
El choque se registró alrededor de las 8.55, cuando, por motivos que aún se encuentran bajo investigación, colisionaron un camión y dos vehículos particulares en la intersección de ambas rutas.
Las circunstancias que desencadenaron el siniestro todavía no fueron determinadas oficialmente.
La víctima
Uno de los automóviles involucrados pertenecía a Play Televisión, un medio de comunicación de la ciudad de Esperanza.
En ese vehículo se trasladaban un camarógrafo, una notera y una trabajadora del área de Recursos Humanos. Esta última falleció como consecuencia del impacto.
Importante operativo en el lugar
Tras el accidente, bomberos de Laguna Paiva y ambulancias acudieron al lugar para asistir a las personas heridas y llevar adelante las tareas de rescate.
De acuerdo con las primeras informaciones, una persona había quedado atrapada en el interior de uno de los vehículos involucrados.
Hasta el momento, no se dieron a conocer oficialmente las identidades de las víctimas ni mayores precisiones sobre el estado de salud de los heridos.