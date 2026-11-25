Un camión de carga pesada chocó contra el histórico puente de acceso a Pigüé, ubicado sobre la Ruta Nacional 33, a la altura del kilómetro 132, frente al Parque Municipal. El impacto provocó daños en una de las vigas de la parte superior de la estructura y obligó a interrumpir la circulación por el sector.
Video: un camión con la batea levantada impactó contra el puente de acceso a Pigüé
Un descuido del conductor provocó daños en una viga de la estructura y obligó a interrumpir la circulación, con desvíos por caminos laterales mientras se evalúa el estado del paso, ubicado en la provincia de Buenos Aires.
El accidente ocurrió durante la noche de este martes, cuando el transporte avanzaba con la batea levantada y golpeó contra la infraestructura vial.
El camión impactó contra el puente
Como consecuencia del choque, una de las vigas del tramo más alto de la estructura sufrió una rotura. El episodio generó preocupación por el estado del puente, que es una construcción emblemática para la ciudad.
Un video que comenzó a difundirse en redes sociales muestra el momento previo al impacto. En las imágenes, un automovilista que ingresaba a Pigüé registra al camión mientras circulaba en sentido contrario, hacia Bahía Blanca, con el volquete levantado.
Interrumpieron el tránsito
Tras el siniestro, Vialidad Nacional informó que la circulación quedó interrumpida sobre el puente que cruza el acceso al Parque Municipal.
Para ordenar el tránsito, se establecieron desvíos obligatorios por las colectoras laterales en ambos sentidos de la Ruta 33.
Los conductores que se dirigen hacia Bahía Blanca, en sentido norte-sur, deben tomar la colectora derecha antes de llegar al puente y reincorporarse a la ruta una vez que superan el sector afectado.
En cambio, quienes viajan hacia Trenque Lauquen, en sentido sur-norte, tienen que utilizar la colectora derecha ubicada antes de la estructura y regresar a la traza principal unos metros después.
Qué se sabe sobre el estado de la estructura
Las autoridades viales deberán evaluar los daños ocasionados por el impacto para determinar el estado de la construcción y establecer si es necesario mantener restricciones adicionales o modificar los desvíos.
Hasta el momento, no se informó oficialmente si el puente presenta riesgos estructurales ni qué medidas se tomarán para garantizar la seguridad de quienes circulan por la zona.
Cómo es el operativo
En el lugar trabajan efectivos de la Policía Vial, personal de Defensa Civil y agentes de Vialidad Nacional. Los equipos realizan tareas de ordenamiento vehicular y colocan señalización preventiva para orientar a los conductores.
Desde el organismo solicitaron respetar las indicaciones del personal, reducir la velocidad al aproximarse a los desvíos y circular con precaución y las luces bajas encendidas.
La circulación permanece sujeta a las disposiciones del operativo mientras se realizan las tareas correspondientes en el sector afectado.