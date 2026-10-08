Una investigación de diez meses permitió a la Gendarmería Nacional desarticular parte de una organización dedicada al traslado de marihuana desde Misiones hacia las provincias de Santa Fe y Buenos Aires.
Una banda que llevaba marihuana desde Misiones a Santa Fe y Buenos Aires: cinco detenidos
Una investigación de diez meses permitió secuestrar más de 13 toneladas de cannabis y desarticular parte de una estructura que operaba desde San Vicente. Usaban camiones con doble fondo y autos que funcionaban como “punteros” para los traslados.
El operativo terminó con más de 13 toneladas de droga secuestradas, cinco personas detenidas y una mujer supeditada a la causa, además de vehículos, dinero, un arma de fuego y dispositivos electrónicos.
Las pesquisas fueron desarrolladas por la Unidad de Investigaciones de Delitos Complejos y Procedimientos Judiciales “Misiones”, con colaboración del Grupo Operativo Conjunto de Alta Complejidad (GOC-NEA). Según se informó oficialmente, la estructura tenía su base operativa en la ciudad misionera de San Vicente y contaba con ramificaciones en otras provincias.
El procedimiento se inició en diciembre de 2025, cuando los investigadores detectaron y secuestraron más de siete toneladas de marihuana ocultas en un camión. A partir de ese hallazgo, las tareas de inteligencia continuaron junto con la Policía de Misiones para reconstruir la logística utilizada por la organización.
Camiones y “punteros”
Uno de los elementos que permitió avanzar sobre la estructura fue la identificación de un automóvil Ford Ka que acompañaba a un camión de gran porte durante uno de los traslados. Los investigadores interpretaron que el vehículo cumplía la función de “puntero”, es decir, que circulaba por delante del transporte para advertir sobre eventuales controles.
Con apoyo del Escuadrón 11 “San Ignacio”, ambos vehículos fueron interceptados y los gendarmes profundizaron la inspección del camión. El resultado permitió descubrir una modalidad de ocultamiento especialmente acondicionada: un doble fondo en el piso del semirremolque y otro compartimento en la parte externa trasera de la cabina.
En esos espacios había 2.087 ladrillos y 24 bolsas con cogollos de marihuana. El narcotest realizado en presencia de testigos confirmó que se trataba de cannabis sativa y estableció un peso de 1.644 kilos 788 gramos.
El avance de la investigación derivó en una nueva etapa judicial. El Juzgado Federal de Posadas, con intervención de la Fiscalía Federal N° 2 de esa ciudad y de la Procuraduría de Narcocriminalidad (PROCUNAR), ordenó 13 allanamientos en domicilios de Misiones y Buenos Aires.
Durante esos procedimientos fueron encontrados otros 545 kilos 450 gramos de marihuana, además de un arma de fuego, dos balanzas y seis vehículos. También se incautaron 39.700 dólares, 1.077.000 pesos argentinos, teléfonos y otros dispositivos tecnológicos y elementos de almacenamiento.
Estructura con ramificaciones
Como resultado de los procedimientos quedaron detenidos cinco integrantes de la organización, entre ellos uno de sus principales referentes, mientras que una mujer quedó supeditada a la investigación.
La pesquisa apunta a establecer el alcance de una estructura que, de acuerdo con la información oficial, tenía su centro de operaciones en San Vicente y utilizaba una logística destinada a trasladar grandes cargamentos hacia otros puntos del país.
El procedimiento fue presentado por el Ministerio de Seguridad Nacional como parte de las acciones contra el narcotráfico. La investigación continuará ahora bajo la órbita de la Justicia Federal de Posadas, que deberá determinar las responsabilidades individuales de los integrantes de la organización y el alcance de sus operaciones en Santa Fe y Buenos Aires.