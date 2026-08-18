Pronóstico

Jornada de martes inestable en la ciudad de Santa Fe

La ciudad de Santa Fe comenzó este martes con 9,9°C, cielo cubierto y lluvia débil. El viento del sur alcanza los 28 km/h y se esperan tormentas y lluvias aisladas durante la jornada. El pronóstico anticipa una mejora progresiva hacia el final de la semana, con una máxima de 20°C el viernes.