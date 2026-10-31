Este sábado 31 de octubre, la ciudad de Santa Fe tendrá una temperatura mínima de 14° y una máxima de 29°, según el pronóstico del Servicio Meteorológico Nacional (SMN).
Pronóstico
Sábado caluroso en Santa Fe: se espera una temperatura máxima de 29°
La ciudad capital tendrá una mínima de 14° y no se prevén lluvias durante toda la jornada, según informó el Servicio Meteorológico Nacional (SMN).
Una jornada cálida y sin lluvias se espera para este sábado en Santa Fe. Créditos: Fernando Nicola
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No se esperan precipitaciones durante toda la jornada.
En cuanto al viento, durante la mañana soplará del norte, con velocidades de entre 13 y 22 km/h. Por la tarde, rotará al noreste y mantendrá una intensidad similar. Hacia la noche, cambiará al este, con velocidades de entre 7 y 12 km/h. No se esperan ráfagas.
El termómetro llegará a los 29° este sábado en Santa Fe.
De esta manera, el sábado estará marcado por temperaturas cálidas, cielo con buenas condiciones y baja probabilidad de precipitaciones, de acuerdo con el SMN.
Pronóstico extendido
- Para el domingo, se espera una mínima de 20° y una máxima de 25°. La probabilidad de precipitaciones oscilará entre el 10% y el 70% durante la jornada, con mayores chances de lluvias por la mañana y la noche.
- El lunes tendrá una mínima de 18° y una máxima de 28°. No se esperan precipitaciones durante el día, según el SMN.
- Finalmente, el martes se anticipa una mínima de 17° y una máxima de 26°. La probabilidad de precipitaciones será de entre el 10% y el 40% durante toda la jornada.
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