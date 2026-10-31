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Cortes de luz programados para este sábado en Santa Fe, Recreo y Rincón

La lista de tareas previstas para este 31 de octubre fue comunicada por la Empresa Provincial de Energía.

Cortes programados por la Empresa Provincial de Energía.Cortes programados por la Empresa Provincial de Energía.
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Desde la Empresa Provincial de Energía (EPE) se indicó que se llevarán a cabo cortes programados del suministro eléctrico este sábado en diferentes zonas.

El ente provincial detalló que faltará energía en Santa Fe, Recreo y Rincón, debido a tareas de mantenimiento y mejoras.

Cortes programados

Sant﻿a Fe

08:00 - 10:00 Calchines, Rosalía de Castro, Marcial Candioti y Necochea

09:00 - 13:00 Av. Blas Parera, Larrea, Beruti y Diagonal Santa Fe

10:00 - 12:00 Saavedra, Francia, Crespo e H. Irigoyen

Recreo

10:00 - 14:00 Por I. Crespo entre Saavedra Lamas y San Juan

San José del Rincón

08:30 - 12:30 Santa Rosa, Callejón Montenegro, Mazari y Bañadero

Para verificar las tareas en las otras localidades de la provincia se puede ingresar en la web oficial de la EPE.

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