Desde la Empresa Provincial de Energía (EPE) se indicó que se llevarán a cabo cortes programados del suministro eléctrico este sábado en diferentes zonas.
En la mañana
Cortes de luz programados para este sábado en Santa Fe, Recreo y Rincón
La lista de tareas previstas para este 31 de octubre fue comunicada por la Empresa Provincial de Energía.
Cortes programados por la Empresa Provincial de Energía.
El ente provincial detalló que faltará energía en Santa Fe, Recreo y Rincón, debido a tareas de mantenimiento y mejoras.
Cortes programados
Santa Fe
08:00 - 10:00 Calchines, Rosalía de Castro, Marcial Candioti y Necochea
09:00 - 13:00 Av. Blas Parera, Larrea, Beruti y Diagonal Santa Fe
10:00 - 12:00 Saavedra, Francia, Crespo e H. Irigoyen
Recreo
10:00 - 14:00 Por I. Crespo entre Saavedra Lamas y San Juan
San José del Rincón
08:30 - 12:30 Santa Rosa, Callejón Montenegro, Mazari y Bañadero
Para verificar las tareas en las otras localidades de la provincia se puede ingresar en la web oficial de la EPE.
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