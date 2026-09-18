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Cómo estará el tiempo este viernes en la ciudad de Santa Fe

La jornada comenzará con cielo mayormente nublado y una temperatura de 13°C. La máxima llegará a los 25°C. El pronóstico anticipa un aumento de las temperaturas durante el fin de semana.

El cielo permanecerá mayormente nublado durante gran parte de la jornada.El cielo permanecerá mayormente nublado durante gran parte de la jornada.
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La ciudad de Santa Fe tendrá este viernes una jornada con cielo mayormente nublado y temperaturas agradables. Según los datos del Servicio Meteorológico Nacional (SMN), la máxima alcanzará los 25°C.

Durante la noche existe una baja probabilidad de lluvias aisladas, mientras que el viento soplará principalmente del noreste y este.

clima Créditos: Guillermo Di SalvatoreImagen ilustrativa Créditos: Guillermo Di Salvatore

Cómo estará el clima este viernes en Santa Fe

Este viernes 18 de septiembre, la ciudad de Santa Fe amaneció con 14,2°C, cielo parcialmente nublado y una humedad del 75%. La presión atmosférica se ubicó en 1017,4 hPa, mientras que el viento sopla del este a 13 km/h. La visibilidad alcanza los 12 kilómetros.

El sol salió a las 6:57 y está previsto que se oculte a las 18:57, en una jornada que tendrá una importante amplitud térmica.

De acuerdo con el pronóstico oficial, durante la mañana el cielo estará mayormente nublado, con una temperatura mínima estimada en 13°C. La probabilidad de precipitaciones será nula.

Por la tarde, las condiciones se mantendrán con cielo mayormente nublado y la temperatura ascenderá hasta alcanzar una máxima de 25°C. El viento tendrá una velocidad estimada de entre 7 y 12 km/h y predominará del noreste.

Hacia la noche aumentará levemente la posibilidad de precipitaciones. El organismo meteorológico prevé lluvias aisladas, con una probabilidad de entre 10% y 40%, y una temperatura cercana a los 20°C.

En principio, el escenario previsto no contempla lluvias generalizadas para la jornada, aunque sí existe la posibilidad de algunas precipitaciones aisladas durante las últimas horas del día.

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Pronóstico extendido

El fin de semana llegará con un ascenso de las temperaturas en la ciudad de Santa Fe.

Sábado: se espera una mínima de 18°C y una máxima de 27°C.

Domingo: será la jornada más cálida del período, con una temperatura mínima de 16°C y una máxima prevista de 29°C.

Lunes: las temperaturas comenzarán a descender, aunque todavía se mantendrán en valores agradables. Se prevé una mínima de 18°C y una máxima de 23°C.

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