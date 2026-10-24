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Sábado con lluvias matutinas, ráfagas de viento y paulatina mejora en la ciudad de Santa Fe

La jornada se presentará fresca y ventosa en la capital provincial, con probables precipitaciones matutinas que irán disminuyendo hacia el cierre del día.

Se esperan lluvias matutinas y ráfagas de hasta 50 km/h en la ciudad.Se esperan lluvias matutinas y ráfagas de hasta 50 km/h en la ciudad.
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Este sábado 24 de octubre, la ciudad de Santa Fe tendrá una temperatura mínima de 15° y una máxima de 22°, según el pronóstico del Servicio Meteorológico Nacional (SMN).

Durante la mañana, se prevé una probabilidad de precipitaciones de hasta el 70%, mientras que por la tarde descenderá al 40%. Por la noche, no se esperan lluvias.

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En cuanto al viento, soplará del sur durante la mañana y la tarde, con velocidades de entre 23 y 31 km/h y ráfagas de entre 42 y 50 km/h. Hacia la noche, rotará al sudeste y mantendrá una intensidad similar.

De esta manera, el sábado estará marcado por temperaturas templadas, viento intenso y una probabilidad de lluvias que disminuirá hacia el final del día, de acuerdo con el pronóstico del SMN.

“Como decía Maragall (Pasqual, alcalde de Barcelona entre 1982 y 1997) sobre Barcelona, el 90% de los problemas se resuelven en el área metropolitana: transporte, tratamiento de residuos y, vital para Santa Fe, el trabajo con las cuencas hídricas, ya que el agua no tiene límites jurisdiccionales”. Fernando Nicola.El sábado estará marcado por lluvias durante la mañana y ráfagas de viento en Santa Fe.

Pronóstico extendido

  • Para el domingo, se espera una mínima de 13° y una máxima de 20°. La probabilidad de precipitaciones será de entre el 10% y el 40% durante la mañana y la tarde.
  • El lunes tendrá una mínima de 8° y una máxima de 22°. No se esperan precipitaciones durante la jornada.
  • Finalmente, el martes se anticipa una mínima de 13° y una máxima de 24°. La probabilidad de precipitaciones será de entre el 0% y el 10% durante toda la jornada.
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