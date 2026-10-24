Desde la Empresa Provincial de la Energía indicaron que este sábado 24 de octubre se realizarán cortes programados en distintos sectores de la ciudad de Santa Fe.
Desde la mañana
Cortes de luz programados para este sábado en Santa Fe
La EPE comunicó interrupciones programadas del servicio en sectores de Santa Fe por tareas de mantenimiento.
Cortes de luz programados por la EPE.
La medida afectará el suministro eléctrico por tareas de mantenimiento y reformas en subestación. canal oficial de la EPE.
Cronograma de cortes programados
Santa Fe
06:00 - 08:00 J.P. López, Facundo Quiroga, Av. Blas Parera y laguna Setúbal
08:00 - 12:00 Calchines, Bv. Gálvez, Marcial Candioti y Mitre
08:00 - 12:00 Cándido Pujato, Pje. Larramendi, San Jerónimo y 25 de Mayo
09:00 - 13:00 Por Laureano Maradona, entre Rosario Vera Peñaloza y Guillemo Estévez Boero (B° El Pozo)
10:00 - 14:00 Colectora Jorge Rodríguez, entre Jiménez de Asúa y Estévez Boero (B° El Pozo)
Para verificar otras zonas o nuevas actualizaciones, se puede consultar el canal oficial de la EPE.
Sobre el Autor
#TEMAS: