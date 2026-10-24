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Cortes de luz programados para este sábado en Santa Fe

La EPE comunicó interrupciones programadas del servicio en sectores de Santa Fe por tareas de mantenimiento.

Cortes de luz programados por la EPE.Cortes de luz programados por la EPE.
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Desde la Empresa Provincial de la Energía indicaron que este sábado 24 de octubre se realizarán cortes programados en distintos sectores de la ciudad de Santa Fe.

La medida afectará el suministro eléctrico por tareas de mantenimiento y reformas en subestación. canal oficial de la EPE.

Cronograma de cortes programados

Santa Fe

06:00 - 08:00 J.P. López, Facundo Quiroga, Av. Blas Parera y laguna Setúbal

08:00 - 12:00 Calchines, Bv. Gálvez, Marcial Candioti y Mitre

08:00 - 12:00 Cándido Pujato, Pje. Larramendi, San Jerónimo y 25 de Mayo

09:00 - 13:00 Por Laureano Maradona, entre Rosario Vera Peñaloza y Guillemo Estévez Boero (B° El Pozo)

10:00 - 14:00 Colectora Jorge Rodríguez, entre Jiménez de Asúa y Estévez Boero (B° El Pozo)

Para verificar otras zonas o nuevas actualizaciones, se puede consultar el canal oficial de la EPE.

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