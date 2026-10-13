Un frente de inestabilidad avanza sobre la capital santafesina y la región con cobertura nubosa y probabilidades de lluvias o lloviznas aisladas durante la jornada de este martes 13 de octubre. De acuerdo con las proyecciones del Servicio Meteorológico Nacional y del Centro de Informaciones Meteorológicas de la Universidad Nacional del Litoral (UNL), las condiciones de inestabilidad irán cediendo progresivamente en el transcurso de las próximas horas, dando paso a un marcado descenso térmico y a días más despejados hacia el fin de semana.
Inestabilidad en Santa Fe: el pronóstico de lluvia y cuándo llega el buen tiempo
Las precipitaciones aisladas darán paso a un marcado descenso térmico en la capital provincial, con jornadas más estables y tardes frescas hacia el fin de semana.
Cómo estará el clima este martes en la capital provincial
Durante este martes 13, la jornada en la ciudad de Santa Fe se presenta con abundante nubosidad y viento del sector sur y sureste. Se prevé una temperatura máxima de 20 °C y una mínima de 11 °C, con una probabilidad de precipitaciones o lloviznas dispersas que oscila entre el 10% y el 40%, principalmente durante el mediodía y las primeras horas de la tarde.
La presencia de aire frío proveniente del sur provocará un paulatino descenso de las marcas térmicas hacia la noche, momento en que la nubosidad comenzará a disminuir gradualmente y las condiciones meteorológicas tenderán a estabilizarse en el centro santafesino.
El pronóstico extendido: mejora el tiempo y bajan las mínimas
A partir del miércoles 14 de octubre, el panorama meteorológico experimentará una consolidación de la estabilidad. Los mapas e informes de proyección anticipan el siguiente comportamiento del tiempo para los próximos días:
- Miércoles 14: cielo con nubosidad en disminución y marcas térmicas entre los 14 °C de mínima y 21 °C de máxima. Prevalecerán vientos leves del sector sur con muy baja probabilidad de precipitación (0 al 10%).
- Jueves 15: jornada con cielo mayormente despejado o con nubosidad variable por momentos. Las temperaturas oscilarán entre una mínima de 15 °C y una máxima que alcanzará los 20 °C.
- Viernes 16: se mantendrán las condiciones estables durante la mañana, aunque hacia la tarde/noche podría registrarse un leve aumento de la nubosidad e inestabilidad con valores del 10% al 40% de probabilidad de lluvias aisladas. La temperatura máxima prevista es de 19 °C y la mínima de 15 °C.
- Sábado 17 y Domingo 18: para el fin de semana se esperan condiciones de buen tiempo, con cielos parcialmente nublados a despejados, mínimas frescas cercanas a los 12 °C y máximas que oscilarán entre los 18 °C y 20 °C.
Recomendaciones para transitar en la ciudad
Frente a la presencia de calzadas húmedas por lloviznas y vientos moderados del sector sur, las autoridades locales recomiendan circular con precaución en los accesos urbanos, mantener la distancia prudencial entre vehículos y verificar la limpieza de bocas de tormenta en zonas residenciales.