Este sábado 21, la ciudad de Santa Fe tendrá una temperatura mínima de 15° y una máxima de 26°, según el pronóstico del Servicio Meteorológico Nacional (SMN).
Santa Fe tendrá un sábado con posibles lluvias por la tarde y una máxima de 26°
La jornada comenzará con baja probabilidad de precipitaciones, pero las condiciones cambiarán hacia la segunda mitad del día. La temperatura mínima será de 15° y el viento rotará durante las próximas horas.
Durante la mañana, la probabilidad de precipitaciones no superarán el 10%. Sin embargo, las condiciones cambiarán hacia la tarde, cuando aumentará a entre el 40% y el 70%, porcentaje que se mantendrá durante la noche.
En cuanto al viento, durante la mañana soplará del norte, con velocidades de entre 7 y 12 km/h. Por la tarde rotará al este y aumentará su intensidad, con velocidades de entre 13 y 22 km/h. Durante la noche predominará del sudeste, manteniendo la misma intensidad. No se esperan ráfagas.
De esta manera, el sábado estará marcado por temperaturas templadas a cálidas, con una máxima de 26°, y un aumento de la probabilidad de precipitaciones durante la segunda mitad de la jornada, de acuerdo con el SMN.
Pronóstico extendido
- El domingo 22, se espera una mínima de 18° y una máxima de 28°. Durante la madrugada, la probabilidad de precipitaciones será de entre el 10% y el 40%. No se esperan lluvias durante la mañana, la tarde ni la noche.
- Luego, el lunes 23 tendrá una mínima de 16° y una máxima de 29°. No se prevén precipitaciones durante toda la jornada.
- Finalmente, para el martes 24 se anticipa una mínima de 18° y una máxima de 31°. No se esperan precipitaciones durante el día, por lo que se prevé una jornada estable y con temperaturas en ascenso.