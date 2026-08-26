Pronóstico

Cielo parcialmente nublado y 24 °C de máxima este miércoles en la ciudad de Santa Fe

La ciudad de Santa Fe comenzó este miércoles con 11,6 °C, cielo algo nublado y una humedad del 83%. El Servicio Meteorológico Nacional anticipa una jornada con cielo parcialmente nublado, sin lluvias y una temperatura máxima de 24 °C.