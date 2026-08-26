El tiempo se mantendrá estable durante este miércoles en la capital provincial. La temperatura irá en aumento durante la jornada y alcanzará los 24 °C por la tarde. El pronóstico extendido anticipa un cambio en las condiciones para los próximos días, con descenso de las máximas y probabilidad de lluvias que, por el momento, no aparece para este miércoles.
Cielo parcialmente nublado y 24 °C de máxima este miércoles en la ciudad de Santa Fe
La ciudad de Santa Fe comenzó este miércoles con 11,6 °C, cielo algo nublado y una humedad del 83%. El Servicio Meteorológico Nacional anticipa una jornada con cielo parcialmente nublado, sin lluvias y una temperatura máxima de 24 °C.
La mañana de este miércoles 26 de agosto comenzó fresca en la ciudad de Santa Fe. Según los datos oficiales del Servicio Meteorológico Nacional, a las 6 la temperatura era de 11,6 °C, con cielo algo nublado, 83% de humedad y viento del sector este a 12 kilómetros por hora.
La presión atmosférica se ubicaba en 1007,8 hPa, mientras que la visibilidad alcanzaba los 12 kilómetros. El sol salió a las 7:27 y está previsto que se oculte a las 18:43, por lo que la jornada tendrá una importante amplitud de horas de luz.
Para este miércoles, el organismo nacional prevé una temperatura mínima de 10 °C y una máxima de 24 °C. Durante la mañana, el cielo se presentará parcialmente nublado y la temperatura continuará subiendo de manera gradual.
Por la tarde se espera el momento más cálido del día, con una máxima estimada en 24 °C. El cielo continuará parcialmente nublado y no se prevén precipitaciones.
Hacia la noche, las condiciones se mantendrán similares, con cielo parcialmente nublado y una temperatura cercana a los 19 °C. La probabilidad de lluvias será del 0% durante toda la jornada.
En cuanto al viento, durante la mañana y la tarde soplará principalmente del norte, con velocidades estimadas de entre 13 y 22 km/h. Por la noche, el viento rotará al noreste y disminuirá su intensidad, con valores de entre 7 y 12 km/h.
Pronóstico extendido
El pronóstico oficial del Servicio Meteorológico Nacional muestra un descenso de las temperaturas máximas durante los próximos días. Después de los 24 °C previstos para este miércoles, jueves, viernes y sábado tendrán jornadas más frescas.
Jueves: se espera una mínima de 16 °C y una máxima de 22 °C. Será una jornada más templada, aunque con una temperatura máxima inferior a la del miércoles.
Viernes: la temperatura descenderá nuevamente, con una mínima prevista de 11 °C y una máxima de 21 °C.
Sábado: el pronóstico anticipa una mínima de 14 °C y una máxima de 20 °C, por lo que continuará la tendencia de temperaturas moderadas en la capital provincial.