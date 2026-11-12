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Jueves caluroso con una máxima de 33 grados en la ciudad de Santa Fe

La jornada comenzó con 21°C, una humedad del 94% y viento del sector este. El Servicio Meteorológico Nacional anticipa una tarde cálida, con temperaturas que llegarán a los 33°C y sin lluvias previstas.

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Santa Fe tendrá este jueves 12 de noviembre una jornada marcada por el ascenso de la temperatura y la presencia de nubosidad variable. Según el pronóstico del Servicio Meteorológico Nacional (SMN), el cielo permanecerá parcialmente nublado durante todo el día, mientras que la máxima alcanzará los 33°C. No se esperan precipitaciones y el calor continuará durante el viernes.

Durante las primeras horas de este jueves, la ciudad de Santa Fe registró 21°C, con cielo ligeramente nublado y una humedad elevada del 94%. Según los datos meteorológicos actualizados a las 6, el viento soplaba del sector este a 10 km/h, la presión atmosférica era de 1011,7 hPa y la visibilidad alcanzaba los 12 kilómetros.

Imagen ilustrativa Créditos: Manuel FabatiaImagen ilustrativa Créditos: Manuel Fabatia

Para la mañana, el SMN prevé una temperatura mínima de 23°C, con cielo parcialmente nublado y viento del noreste entre 7 y 12 km/h. Hacia la tarde, el termómetro llegará a los 33°C, con condiciones similares y vientos del noreste de entre 13 y 22 km/h.

Durante la noche, la temperatura descenderá hasta los 26°C, con viento del este y cielo parcialmente nublado. Las probabilidades de precipitaciones serán bajas: el organismo nacional no prevé lluvias para la mañana ni para la noche, mientras que para la tarde las ubica entre el 0 y el 10%.

De esta manera, se espera un jueves caluroso en la capital provincial, con una tarde de temperaturas elevadas y sin cambios importantes en las condiciones del tiempo.

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Pronóstico extendido

El calor continuará durante el viernes 13 de noviembre. De acuerdo con el pronóstico oficial del SMN, se espera una temperatura mínima de 21°C y una máxima de 34°C, por lo que será la jornada más calurosa de los próximos días.

Para el sábado 14, las condiciones serán algo más moderadas. La temperatura oscilará entre los 20°C de mínima y los 29°C de máxima, con un descenso de varios grados respecto de las jornadas anteriores.

En tanto, el domingo 15 mantendrá características similares, con una mínima de 20°C y una máxima prevista de 29°C.

Así, Santa Fe atravesará un jueves y un viernes con temperaturas elevadas, mientras que durante el fin de semana se espera un ambiente algo más templado, con máximas que se ubicarán por debajo de los 30°C.

CLIMA EXTENDIDO
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