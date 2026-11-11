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Comenzó el velatorio de Marcos Camino en la ciudad de Santa Fe

El último adiós al histórico músico y cofundador de Los Palmeras se realiza este miércoles desde las 15 en el espacio cultural ubicado en bulevar Gálvez 2350. Se modificó el operativo de tránsito previsto inicialmente en las inmediaciones de la sala velatoria Sentir.

Los Palmeras llegaron al velorio de Marcos Camino.Los Palmeras llegaron al velorio de Marcos Camino.
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Este miércoles se lleva a cabo en la ciudad de Santa Fe el velatorio de Marcos Camino, histórico músico y cofundador de Los Palmeras, fallecido este martes.

Velorio de Marcos Camino - El Molino Fábrica Cultural.Velorio de Marcos Camino - El Molino Fábrica Cultural.

La despedida se desarrolla desde las 15 en El Molino Fábrica Cultural, ubicado en bulevar Gálvez 2350.

El adiós a un referente

El espacio fue dispuesto para recibir a familiares, amigos, colegas y seguidores que se acercan a despedir a uno de los referentes de la cumbia santafesina, cuya trayectoria quedó estrechamente ligada a la identidad musical de la ciudad.

Velorio de Marcos Camino - El Molino Fábrica Cultural.Velorio de Marcos Camino - El Molino Fábrica Cultural.

La elección de El Molino Fábrica Cultural también motivó modificaciones en la organización del tránsito en la zona.

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Según se informó, quedó sin efecto el operativo de ordenamiento vehicular que se había previsto inicialmente en las inmediaciones de la sala velatoria Sentir.

Sin cortes de tránsito programados

De esta manera, tampoco se realizarán los posibles cortes de circulación contemplados en las esquinas de San Martín y Suipacha, y 25 de Mayo y Junín.

Velorio de Marcos Camino - El Molino Fábrica Cultural.Velorio de Marcos Camino - El Molino Fábrica Cultural.

Las autoridades indicaron que se comunicará cualquier nueva disposición de tránsito que pueda implementarse en función del desarrollo de la despedida del músico.

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