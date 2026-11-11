El Molino Fábrica Cultural

Comenzó el velatorio de Marcos Camino en la ciudad de Santa Fe

El último adiós al histórico músico y cofundador de Los Palmeras se realiza este miércoles desde las 15 en el espacio cultural ubicado en bulevar Gálvez 2350. Se modificó el operativo de tránsito previsto inicialmente en las inmediaciones de la sala velatoria Sentir.