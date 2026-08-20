Pronóstico

Jueves inestable en la ciudad de Santa Fe

La jornada comenzó con 10,2°C, cielo cubierto y lluvia débil en la ciudad de Santa Fe. El Servicio Meteorológico Nacional anticipa lluvias durante la mañana, algunas precipitaciones aisladas por la tarde y una mejora hacia la noche. La temperatura máxima llegará a 18°C.