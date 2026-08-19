Santa Fe

El entrenamiento invisible, una propuesta de Encuentro para fortalecer los hábitos saludables en los jóvenes deportistas

La propuesta educativa “Más allá de la cancha: el entrenamiento invisible” ya se desarrolló en los clubes Colón, UNL Fútbol, El Quillá y Los Canarios, con encuentros destinados a jóvenes deportistas y sus familias para promover hábitos saludables que mejoran el rendimiento deportivo y la calidad de vida.