“Desde 2023 venimos trabajando con diferentes escuelas y clubes de la ciudad de Santa Fe. Nuestro propósito es promover una alimentación equilibrada y un estilo de vida más saludable, demostrando desde la experiencia cómo estos hábitos pueden impactar positivamente en el ámbito deportivo”, destacó Mariel Wicky, licenciada en Nutrición y coordinadora del taller.
El entrenamiento invisible, una propuesta de Encuentro para fortalecer los hábitos saludables en los jóvenes deportistas
La propuesta educativa “Más allá de la cancha: el entrenamiento invisible” ya se desarrolló en los clubes Colón, UNL Fútbol, El Quillá y Los Canarios, con encuentros destinados a jóvenes deportistas y sus familias para promover hábitos saludables que mejoran el rendimiento deportivo y la calidad de vida.
A su vez, Lucas Simoniello, coordinador del espacio Encuentro, mencionó: “Esta es una de las propuestas que impulsamos desde el programa Redes, que apunta a generar vínculos cercanos con las instituciones de nuestra ciudad”.
Esta iniciativa aborda una dimensión muchas veces relegada en la formación deportiva: el entrenamiento invisible, es decir, todos aquellos hábitos que no se ven durante la práctica o la competencia, pero que resultan determinantes para el desarrollo de los deportistas, como la alimentación, la hidratación y el descanso.
La propuesta se desarrolla en dos instancias complementarias. Por un lado, los jugadores y jugadoras participan de un encuentro lúdico-didáctico de una hora y media, organizado en cuatro postas de aprendizaje sobre hidratación, alimentación saludable, etiquetado frontal, descanso y entrenamiento invisible. A través de dinámicas participativas, los jóvenes reflexionan sobre sus propios hábitos e identifican oportunidades de mejora.
En una segunda instancia, las familias participan de un taller donde se comparten los resultados del trabajo realizado con los deportistas y se brindan herramientas concretas para incorporar hábitos saludables en la vida cotidiana.
“La responsabilidad del entrenamiento invisible no es únicamente del deportista. Las familias cumplen un rol fundamental porque organizan la alimentación del hogar, establecen rutinas y pueden reforzar los hábitos que se trabajan desde los clubes. Son actores clave en el desarrollo y la permanencia de los jóvenes en el deporte”, explicó Wicky.