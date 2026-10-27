La ciudad de Santa Fe comenzó la mañana de este martes con 13,9°C, cielo parcialmente nublado y una humedad del 79%, según los datos meteorológicos actualizados a las 6. La presión atmosférica se ubicó en 1016 hPa, mientras que el viento soplaba del este a 8 kilómetros por hora. La visibilidad era de 12 kilómetros.
Martes mayormente nublado durante toda la jornada en la ciudad de Santa Fe
La ciudad de Santa Fe comenzó el martes con 13,9°C y cielo parcialmente nublado. Según el Servicio Meteorológico Nacional (SMN), se espera una jornada mayormente nublada, con una temperatura máxima de 21°C. Para el resto de la semana, se anticipa un aumento progresivo de las temperaturas.
Para el resto del día, el Servicio Meteorológico Nacional prevé condiciones mayormente nubladas, tanto durante la mañana como por la tarde y la noche. La temperatura mínima pronosticada es de 13°C, mientras que la máxima alcanzará los 21°C.
Durante la mañana, la temperatura rondará los 17°C, con viento del noreste de entre 13 y 22 kilómetros por hora. Por la tarde, se espera que el termómetro llegue a los 21°C, con viento del norte de entre 7 y 12 kilómetros por hora. Hacia la noche, la temperatura descenderá hasta los 18°C, con circulación de aire del este.
En cuanto a las precipitaciones, la probabilidad se mantendrá entre el 0% y el 10% durante los tres períodos del día. De esta manera, el pronóstico no anticipa lluvias para este martes en la capital provincial.
El sol salió a las 6.10 y se ocultará a las 19.24, por lo que la jornada tendrá más de 13 horas de luz natural.
Pronóstico extendido
Las temperaturas comenzarán a subir desde el miércoles en Santa Fe, de acuerdo con el pronóstico extendido del SMN. Después de una jornada con una máxima de 21°C, se espera un progresivo ascenso de las marcas térmicas durante la segunda mitad de la semana.
Miércoles: se pronostica una temperatura mínima de 14°C y una máxima de 25°C. El ambiente será más cálido que el del martes, con un incremento de cuatro grados en la temperatura máxima prevista.
Jueves: la mínima se ubicará en 15°C y la máxima llegará a los 26°C. De esta manera, continuará la tendencia al ascenso de las temperaturas en la ciudad.
Viernes: se espera una mínima de 15°C y una máxima de 28°C. Será la jornada más cálida de las tres, con condiciones térmicas que anticipan una segunda mitad de semana con un ambiente más primaveral.