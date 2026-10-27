Pronóstico

Martes mayormente nublado durante toda la jornada en la ciudad de Santa Fe

La ciudad de Santa Fe comenzó el martes con 13,9°C y cielo parcialmente nublado. Según el Servicio Meteorológico Nacional (SMN), se espera una jornada mayormente nublada, con una temperatura máxima de 21°C. Para el resto de la semana, se anticipa un aumento progresivo de las temperaturas.