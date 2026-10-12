Pronóstico

Lunes nublado, con lluvias y una máxima de 18°C en la ciudad de Santa Fe

La jornada comenzó con 13°C, cielo cubierto y precipitaciones débiles en la ciudad. El pronóstico anticipa chaparrones durante la mañana y la tarde, mientras que las temperaturas máximas de los próximos días se ubicarán entre los 20°C y los 21°C.