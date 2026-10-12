El clima en la ciudad de Santa Fe tendrá este lunes 12 de octubre una jornada fresca, con cielo mayormente nublado y probabilidad de chaparrones durante las primeras horas del día y la tarde.
Lunes nublado, con lluvias y una máxima de 18°C en la ciudad de Santa Fe
La jornada comenzó con 13°C, cielo cubierto y precipitaciones débiles en la ciudad. El pronóstico anticipa chaparrones durante la mañana y la tarde, mientras que las temperaturas máximas de los próximos días se ubicarán entre los 20°C y los 21°C.
Según los datos del Servicio Meteorológico Nacional (SMN), la temperatura máxima llegará a los 18°C, mientras que hacia la noche se espera que las condiciones se mantengan nubladas, con una baja probabilidad de precipitaciones.
A las 6, el registro meteorológico indicaba 13°C, una humedad del 98%, presión atmosférica de 1015,8 hPa y viento del sur a 15 km/h. La visibilidad era de 8 kilómetros.
Cómo estará el tiempo este lunes
De acuerdo con el pronóstico oficial, la temperatura mínima prevista para este lunes es de 12°C y la máxima alcanzará los 18°C.
Durante la mañana se esperan chaparrones, con una probabilidad de precipitación de entre el 10% y el 40%. La temperatura rondará los 14°C, con viento del noreste entre 7 y 12 km/h.
Por la tarde continuará la posibilidad de chaparrones, con una temperatura estimada de 18°C y condiciones de viento similares. Hacia la noche, el cielo permanecerá nublado y la probabilidad de precipitaciones descenderá a un rango de entre el 0% y el 10%. Para ese período, se prevé una temperatura cercana a los 15°C y viento del este.
El sol salió a las 6.27 y se pondrá a las 19.12, según los datos meteorológicos disponibles.
Pronóstico extendido
Para los próximos días, el pronóstico anticipa temperaturas máximas que rondarán los 20°C y los 21°C en la ciudad de Santa Fe. Las mínimas también mostrarán un leve ascenso respecto de la prevista para este lunes.
Martes 13 de octubre: se espera una temperatura mínima de 12°C y una máxima de 20°C. La jornada tendrá condiciones térmicas algo más templadas que las del lunes.
Miércoles 14 de octubre: la temperatura mínima será de 14°C y la máxima llegará a los 21°C. Será el día con la máxima más elevada de los tres contemplados en el pronóstico extendido.
Jueves 15 de octubre: se prevé una mínima de 15°C y una máxima de 20°C. Las temperaturas se mantendrán en valores similares a los de las jornadas anteriores.