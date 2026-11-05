Pronóstico

Jueves con algunas nubes y sin lluvias en la ciudad de Santa Fe

La jornada comenzó con cielo despejado y una temperatura de 10,8°C. Según el Servicio Meteorológico Nacional (SMN), se espera una máxima de 28°C, con nubosidad variable y sin probabilidades de lluvia. El pronóstico anticipa un descenso de temperatura hacia el sábado.