Vialidad Nacional realizó durante octubre una serie de trabajos de conservación y mantenimiento en rutas nacionales del Gran Santa Fe. Las tareas, a cargo del 7° Distrito Santa Fe y ejecutadas con personal y equipos propios, alcanzaron distintos sectores de las rutas nacionales 11, 168 y A007, además de la traza de la ex RN 11 en Recreo.
Vialidad Nacional realizó trabajos en las rutas 11, 168 y A007 del Gran Santa Fe
Las intervenciones se desarrollaron en distintos tramos de las rutas nacionales 11, 168 y A007, además de la ex RN 11 en Recreo. Los trabajos incluyeron mantenimiento de calzadas, banquinas y sistemas de drenaje, en el marco de las acciones preventivas ante posibles lluvias intensas.
El operativo comprendió bacheos preventivos, corte de pasto, desbaste de banquinas, limpieza de cunetas y sistemas de drenaje, y reemplazo de barandas metálicas dañadas. También se realizaron intervenciones sobre luminarias ubicadas en cruces de rutas.
Las tareas sobre la ruta nacional 11
En Sauce Viejo, una cuadrilla trabajó en el fresado de deformaciones de la calzada y la consolidación de banquinas, desde el casco urbano de la localidad hacia el sur. En paralelo, otro grupo avanzó con el corte de pasto sobre la misma ruta, desde Sauce Viejo hacia Coronda, con continuidad hasta la zona de Oliveros.
Los trabajos también alcanzaron la Circunvalación Oeste, donde se realizaron tareas de corte de pasto, limpieza de drenajes y despeje de cunetas paralelas mediante el uso de una retropala. Además, se reemplazaron barandas metálicas en cercanías del relleno sanitario.
En ese sector también se efectuó el mantenimiento de las luminarias ubicadas en los cruces de la Circunvalación Oeste con la ruta provincial 70 y con el empalme de la traza antigua de la ruta, en la zona de Recreo.
Limpieza de desagües y mantenimiento en la ruta 168
Sobre la ruta nacional A007, correspondiente a la avenida Constitución Nacional de la ciudad de Santa Fe, se realizó el reemplazo de barandas metálicas que se encontraban dañadas.
En tanto, en la autovía a Paraná de la ruta nacional 168, las cuadrillas continuaron con tareas preventivas ante posibles precipitaciones. Los trabajos incluyeron la limpieza de drenajes ubicados en los canteros centrales y de los sumideros de los puentes.
También se realizaron tareas de corte de pasto y desbaste de banquinas con equipos especiales. Estas intervenciones buscan favorecer el escurrimiento del agua de lluvia y evitar su acumulación sobre la calzada.
Por último, en la ruta nacional 1V11, correspondiente a la antigua traza de la RN 11 en Recreo, se ejecutaron bacheos preventivos en distintos puntos de la travesía urbana.
Prevención ante posibles lluvias intensas
Desde Vialidad Nacional señalaron que estas tareas forman parte de las acciones programadas por el 7° Distrito Santa Fe y se integran a las medidas preventivas previstas ante la posibilidad de lluvias copiosas y crecidas de cursos de agua vinculadas al fenómeno de El Niño.
El organismo recordó que, antes de iniciar un viaje, los usuarios pueden consultar el estado de las rutas en su sitio web o comunicarse con el Centro de Atención al Usuario, de lunes a viernes de 9 a 17, a los teléfonos 0800-222-6272 y 0800-333-0073. También se encuentra disponible el correo electrónico [email protected].