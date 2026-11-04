Mantenimiento vial

Vialidad Nacional realizó trabajos en las rutas 11, 168 y A007 del Gran Santa Fe

Las intervenciones se desarrollaron en distintos tramos de las rutas nacionales 11, 168 y A007, además de la ex RN 11 en Recreo. Los trabajos incluyeron mantenimiento de calzadas, banquinas y sistemas de drenaje, en el marco de las acciones preventivas ante posibles lluvias intensas.