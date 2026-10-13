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Fresado y mejoras en las banquinas

Vialidad Nacional realiza trabajos de mantenimiento sobre la Ruta 11 en Sauce Viejo

Vialidad Nacional realiza tareas de fresado de deformaciones y acondicionamiento de banquinas en la travesía urbana de Sauce Viejo. Los trabajos generan una reducción de carriles y circulación alternada, mientras que las cuadrillas prevén avanzar hacia Desvío Arijón durante la semana.

Las obras sobre la Ruta 11 avanzarán hacia Desvío Arijón durante la semanaLas obras sobre la Ruta 11 avanzarán hacia Desvío Arijón durante la semana
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Vialidad Nacional, a través de su 7º Distrito Santa Fe, lleva adelante tareas de mantenimiento sobre la Ruta Nacional 11, en jurisdicción de Sauce Viejo. Las intervenciones incluyen el fresado de deformaciones en la calzada y el acondicionamiento de las banquinas, con el objetivo de mejorar las condiciones de circulación.

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Los trabajos se realizan con personal y equipos propios del organismo nacional. Uno de los sectores intervenidos se encuentra a la altura de la industria láctea, en la salida hacia el sur de la estación ferroviaria de la localidad.

La presencia de maquinaria y cuadrillas sobre la calzada obliga a reducir el espacio disponible para el tránsito. Por ese motivo, se implementa un sistema de paso alternado de una mano por vez, coordinado por banderilleros.

Fresado de la calzada y acondicionamiento de banquinas

Las tareas principales comprenden el fresado de las deformaciones del pavimento para mejorar las condiciones de la superficie de rodamiento. En paralelo, los equipos viales reutilizan el material obtenido para estabilizar y perfilar las banquinas.

Las obras sobre la Ruta 11 avanzarán hacia Desvío Arijón durante la semanaLas obras sobre la Ruta 11 avanzarán hacia Desvío Arijón durante la semana

Los trabajos también contemplan sectores próximos a las intersecciones con calles de la trama urbana, donde el acondicionamiento de los laterales de la ruta forma parte de las intervenciones previstas.

Las tareas avanzarán hacia Desvío Arijón

Según informó Vialidad Nacional, las labores continuarán durante la semana con un avance progresivo hacia el sur, con el objetivo de llegar hasta la zona de Desvío Arijón.

Las obras sobre la Ruta 11 avanzarán hacia Desvío Arijón durante la semanaLas obras sobre la Ruta 11 avanzarán hacia Desvío Arijón durante la semana

La intervención se enmarca en las tareas de conservación de la Ruta Nacional 11, un corredor que atraviesa distintas localidades de la provincia y que concentra tránsito local y de larga distancia.

Ante la presencia de trabajadores y maquinaria en la zona de obra, el organismo nacional solicitó a los conductores reducir la velocidad, respetar la señalización y seguir las indicaciones de los banderilleros.

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También recomendó prever posibles demoras durante el paso por la travesía urbana de Sauce Viejo, debido a las restricciones temporales de circulación que se mantienen mientras se desarrollan las tareas.

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