Fresado y mejoras en las banquinas

Vialidad Nacional realiza trabajos de mantenimiento sobre la Ruta 11 en Sauce Viejo

Vialidad Nacional realiza tareas de fresado de deformaciones y acondicionamiento de banquinas en la travesía urbana de Sauce Viejo. Los trabajos generan una reducción de carriles y circulación alternada, mientras que las cuadrillas prevén avanzar hacia Desvío Arijón durante la semana.